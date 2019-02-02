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新加坡女遊不丹一周「情定男導遊」　遠嫁幸福國度

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▲▼ 在新加坡生活多年的凱倫（Karen Lim）2017年造訪不丹旅遊一周，最終與當地導遊N陷入熱戀結婚 。（圖／Karen Lim授權提供）

▲ 凱倫與N的浪漫戀情引來許多網友目光，紛紛大讚「這簡直就是童話故事」、「好像韓劇、電影的情節」。（圖／Karen Lim授權提供）

記者詹雅婷／編譯

在新加坡生活多年的凱倫（Karen Lim）2017年造訪不丹旅遊一周，與當地導遊陷入熱戀後，在2018年遠嫁不丹，在堪稱全世界最幸福的國度找到屬於自己的幸福。如今定居廷布（Thimphu）的她提到，「雖然這聽起來很聳動，但卻是個千真萬確的事實：我的確獨自去了不丹旅遊一個禮拜，我也真的嫁給我的不丹導遊。」

小倆口相遇的故事就要從凱倫2017年的生活說起。

當時她的生活正處於不順遂的狀態，她練習冥想、參加宗教課程，並嘗試各種精神方面的舒緩療程，更決定前往喜馬拉雅山腳下的佛教國家旅行。她提到，排除掉前往西藏的簽證與安全問題、尼泊爾背包客人數太多、拉達克（Ladakh）地處偏遠，10年來的口袋名單常客「不丹」便成為她心中的首選。

▲▼ 在新加坡生活多年的凱倫（Karen Lim）2017年造訪不丹旅遊一周，最終與當地導遊N陷入熱戀結婚 。（圖／Karen Lim授權提供）

▲ 凱倫指出，2人的個性、人生觀和處事態度都相當類似。（圖／Karen Lim授權提供）

事實上，凱倫原本要和冥想課的朋友們在2018年一起到不丹旅行，但她的內心突然湧現一股強烈預感，就是要在2017年去不丹一趟。憑著這股衝動，她寄了封信給專門出團不丹的旅行社Druk Asia，請對方安排一周的文化旅程，並要求一名資深導遊隨行。

2017年8月底，凱倫收拾行囊前往不丹。就在這一個禮拜期間，她感受到了一股神奇魔力，但這並不是因為陷入熱戀，而是內心歷經了一段許久未見的平靜。她形容，那種感受或許是大家小時候都曾有過的，也就是無憂無慮、不焦慮、平靜、簡單，可以在小事情裡頭發現美好事物的感覺，讓她的心也跟著變得溫暖。

▲▼ 在新加坡生活多年的凱倫（Karen Lim）2017年造訪不丹旅遊一周，最終與當地導遊N陷入熱戀結婚 。（圖／Karen Lim授權提供）

▲ 2人走訪當地知名景點虎穴寺。（圖／Karen Lim授權提供）

值得一提的是，2人造訪堪稱世界十大超級寺廟的虎穴寺（Tiger's Nest，又稱「塔克桑寺」）時，似乎都產生了奇妙的心理變化。

對凱倫來說，這裡是她感受到迷人、深沉、共鳴呼應的地方，甚至一度起雞皮疙瘩，最終讓她祕密許下心願；對N來說，虎穴寺也是個別具意義的地方，因為這裡是他愛上凱倫的地方，「神奇的事就這樣發生了，我很幸運能夠找到她。」

▼ 剛回到新加坡的凱倫感到心煩意亂，因為每個人都能看得出來，她早已把靈魂留在不丹，「我已經不是從前的那個我了…我把它稱為『不丹效應』。」

在旅程結束後，凱倫與N回歸各自的生活，分隔兩地。但2人都非常思念對方，N便在過年期間來到新加坡探望她，而她則在今年2月拿到短期志願訓練師的工作，隨後更取得不丹的一年工作簽證。

「然後，他就跟我求婚了」，凱倫提到，似乎所有眼前的機遇都把她推向N，且2人深信，愛是在困難刻苦時刻不放棄彼此，「我們2人的旅程就此開始，不論這是不是正在發展中的童話故事、（戲劇化）的情節轉折或是願望成真，我們始終堅定經營著2人的關係。」

▼ 凱倫與N跨越遠距離戀愛的阻隔，情定終身 。（圖／Karen Lim授權提供）

▲▼ 在新加坡生活多年的凱倫（Karen Lim）2017年造訪不丹旅遊一周，最終與當地導遊N陷入熱戀結婚 。（圖／Karen Lim授權提供）

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