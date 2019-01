美政府停擺　加國暖心航管員買350盒披薩送受災同業

▲加拿大飛航管制員協會送出數百盒給美國同業表示支持。(圖/翻攝自PWM ATCT粉絲專頁)

國際中心/綜合報導

隨著美國政府部門局部停擺至今23天,加拿大飛航管制員暖心送出數百盒披薩給美國同業,表示對他們的支持,雖然無法徹底解決領不到薪的窘境,不過仍讓許多美國航局工作人員感受一股動力在激勵他們,覺得無比感動。

加拿大飛航管制員協會(Canadian Air Traffic Control Association)會長杜飛(Peter Duffey)今天表示,加拿大西部艾德蒙頓市(Edmonton)的管制中心員工,自10日起集資、發起一項愛心送披薩到美國阿拉斯加州城市安克拉治(Anchorage)的管制員。

眼看美國同業正面臨僵持和罷工,許多加拿大地區的管制人員也跟進買披薩一起幫助他們度過難關。

杜飛還說,由於上周五是發薪日,但卻是美國同業的無薪日,對此才會發起這項活動,目前已有49個管制單位收到暖心披薩,數量更多達350多盒,接下來數字將會持續增加。

據美聯社報導,因美國總統川普希望築起高牆來劃分美墨邊境和民主黨鬧翻,政府部門的支出法案卡關導致許多部門被迫隨即停擺,自去年12月22日起多個聯邦部門和相關機構都因沒有足夠經費而關門。

對於接收到加拿大航管協會主動關懷的舉動,美國航空管制人員紛紛PO文回應「非常溫暖!」,也感謝來自北方的弟兄送愛相挺。



@CATCA5454 our brothers from the north sending love and solidarity to @NATCA border facilities pic.twitter.com/Jb6GANYk3o