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美政府停擺　加國暖心航管員買350盒披薩送受災同業

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▲加拿大飛航管制員協會送出數百盒給美國同業表示支持。（圖／翻攝自PWM ATCT粉絲專頁）

▲加拿大飛航管制員協會送出數百盒給美國同業表示支持。（圖／翻攝自PWM ATCT粉絲專頁） 

國際中心／綜合報導

隨著美國政府部門局部停擺至今23天，加拿大飛航管制員暖心送出數百盒披薩給美國同業，表示對他們的支持，雖然無法徹底解決領不到薪的窘境，不過仍讓許多美國航局工作人員感受一股動力在激勵他們，覺得無比感動。

加拿大飛航管制員協會（Canadian Air Traffic Control Association）會長杜飛（Peter Duffey）今天表示，加拿大西部艾德蒙頓市（Edmonton）的管制中心員工，自10日起集資、發起一項愛心送披薩到美國阿拉斯加州城市安克拉治（Anchorage）的管制員。

眼看美國同業正面臨僵持和罷工，許多加拿大地區的管制人員也跟進買披薩一起幫助他們度過難關。

杜飛還說，由於上周五是發薪日，但卻是美國同業的無薪日，對此才會發起這項活動，目前已有49個管制單位收到暖心披薩，數量更多達350多盒，接下來數字將會持續增加。

據美聯社報導，因美國總統川普希望築起高牆來劃分美墨邊境和民主黨鬧翻，政府部門的支出法案卡關導致許多部門被迫隨即停擺，自去年12月22日起多個聯邦部門和相關機構都因沒有足夠經費而關門。

對於接收到加拿大航管協會主動關懷的舉動，美國航空管制人員紛紛PO文回應「非常溫暖！」，也感謝來自北方的弟兄送愛相挺。
 

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