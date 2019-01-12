扯髮拖行+踹肚！她被狠毒夫暴打　哀號求救...最終仍被虐死

▲在泰國，很多男性認為家暴是個人的私事。（示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

泰國為世界10大家暴國之一，日前又發生一起殘忍案例。一名女子長期遭到丈夫暴力相向，甚至被目擊在公開場合中慘遭被老公痛毆，從公開畫面來看，女子悽慘叫聲不絕於耳，更讓人心寒的是，眾人只是眼睜睜的看著，無人上前援助。現在更傳來噩耗，這名女子已經被活活打死。

據《khaosod》報導，這名女子在1月10日被送往醫院，可惜早已回天乏術，在醫師的宣告下判定死亡，頭部及全身皆傷痕累累，初步認定是被活活毆打致死。目前最有嫌疑的人便是她老公，事實上，女子遭到丈夫長期暴力相向早已不是新聞，幾個月前就被拍攝在公開場合家暴的畫面。

▲女子在眾人目睹哀號慘叫下被老公虐死。（圖／翻攝自《khaosod》，下同）

事情發生在一間車行，當時女子雖一度衝進人多的地方試圖躲避，但狠毒的老公卻絲毫沒有要放過她的意思，直接揪出來狂扁一頓，在眾目睽睽之下，扯髮、踹肚樣樣來，甚至把老婆拖在地上爆打，彷彿用盡吃奶的力氣般，完全不手軟。

車行工作人員與顧客皆在一旁目睹一切，還有人拿出手機拍攝，不斷驚呼，卻沒人出手救援，也許是被變態丈夫的暴力嚇到，導致不敢有進一步的動作，但人心冷漠仍令人心寒。

目前家人已為女子舉辦喪事，許多親戚這時才紛紛跳出來指證，女子被老公家暴非一天兩天的事，警方也調查中。

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