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澳洲前議員捧死魚受訪　味道太臭當場發出「連環嘔吐聲」

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▲▼澳洲前綠黨議員巴金漢抱魚嘔吐採訪。（圖／攝自Youtube／Jeremy Buckingham）

▲澳洲前綠黨議員巴金漢抱魚嘔吐採訪。（圖／攝自Youtube／Jeremy Buckingham

國際中心／綜合報導

澳洲新南威爾士的達令河（Darling River）近幾年出現環境危機，河面上漂浮著數百萬條死魚，不時會發出惡臭，嚴重影響附近居民。前綠黨議員巴金漢（Jeremy Buckingham）為了讓大家重視環境問題，親自到現場並捧著一條死魚受訪，一開始面有難色地講話，最後因受不了臭味，當場嘔吐。

綜合外媒報導，相當關注環保議題的巴金漢日前在個人Youtube頻道上傳一段影片，主要為宣導環境保護的重要性。影片中可以看到，巴金漢親自到新南威爾士關注河流汙染事件，並捧著一條大死魚受訪，起初面有難色地對鏡頭講話，大約在45秒時發出乾嘔聲。

▲▼澳洲前綠黨議員巴金漢抱魚嘔吐採訪。（圖／攝自Youtube／Jeremy Buckingham）

▲達令河水資源管理不善，導致大量魚類死亡。（圖／攝自Youtube／Jeremy Buckingham

接著在影片的1分47秒可以看到，巴金漢實在受不了現場的惡臭，立即將這條死魚放下，並彎下腰嘔吐，接著跑出鏡頭外發出一連串的嘔吐聲。他在影片底下寫道，「我無法完成這個視頻，因為我會不由自主地在這氣味中嘔吐，這是我人生中最作嘔的經驗之一」。

報導指出，達令河死魚的問題已存在多年，因新南威爾士以及昆士蘭上游的棉花產業抽取大量河水灌溉，下游缺乏適當流動，水資源管理不善，導致水量不足，許多魚類缺氧而亡，進而造成環境問題，當地居民抱怨連連。有網友看完影片表示，從他的行為可以感覺到現場的味道有多可怕。

 

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關鍵字：死魚,嘔吐,紐澳要聞

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