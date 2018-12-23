台灣小姐選美、防空演習　台史博《全台灣》紀錄片首映

▲國立台灣歷史博物館出版《全台灣：1930年代台灣紀錄影片選輯》，12月23日上午於全美戲院舉辦台南首映會，與社會大眾分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立台灣歷史博物館出版《全台灣：1930年代台灣紀錄影片選輯》，12月23日上午於全美戲院舉辦台南首映會，與社會大眾分享台史博收藏全台僅存的台灣紀錄影片並重現銀幕，現場並由研究團隊、影片修復團隊及多位文史研究者出席映後座談會。

台史博館自籌設以來便極力投入台灣各類型史料的蒐藏與整理出版，並分別於2005及2007年入藏日本時代台灣珍貴影片一批，委託國立台南藝術大學音像藝術學院團隊協助修復，其初步成果已於2008年以《片格轉動間的台灣顯影：國立台灣歷史博物館修復館藏日本時代紀錄影片成果》為題出版，深獲社會大眾與專家學者好評。台史博的日本時代台灣影片並於2017年獲得「台灣世界記憶國家名錄」入選，更可見此批影片之歷史價值。

台史博賡續前述出版成果，本次特選錄4部世界僅存的1930年代台灣紀錄影片出版，分別為全台介紹、軍事、宗教及體育等主題。其中《全台灣》為台灣總督府委託日本拍攝團隊拍攝，團隊除拍攝宣傳內容外，並搭配「台灣小姐」選美、首次運用台灣流行音樂於影片等創舉，《守護台灣》則是當時台灣防空演習唯一影片，《台南神社神苑落成奉告祭及大祭實況》係罕見台南神社影片資料、《昭和12年度後龍公學校運動會》為後龍國民小學捐贈，是全台唯一日本時代運動會紀錄影片。

▲台史博館長林崇熙表示《全台灣》紀錄片的放映不僅是懷舊，更想邀請大眾與歷史產生連結。

台史博館長林崇熙表示《全台灣》紀錄了日本時代殖民地台灣的社會面貌，是台灣極為珍貴的文化資產，經歷80餘年塵封，透過台史博與南藝大團隊研究及修復，方能重現天日。為了讓觀眾能重溫80年前的人們於銀幕觀看珍貴的台灣影像紀錄，特別安排在台南同為歷史悠久的全美戲院舉辦首映會，別具歷史意義。

本次首映會特別安排日本時代進行影片講解劇情的電影辯士，由台南文史工作者王子碩先生及台史博謝仕淵副館長擔任電影旁白。首映會後並且由台史博編輯研究團隊陳怡宏副研究員及黃裕元助理研究員，以及南藝大影像修復團隊與現場觀眾進行座談，讓社會大眾更了解本次出版、影片內容及重要的歷史意義。