大陸 大陸焦點 特派現場

陸「十五五」開局年　學者：經濟壓力仍大「市場表現難好」

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲大陸官方持續推出刺激消費的政策。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「兩會」12日下午閉幕，對於大陸今年的經濟與財政政策，中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣表示，今年號稱有4.4兆的專項債，但其中有2.8兆要用來化解地方政府的隱性債務，所以真正可以用於刺激經濟的資金其實更少，「今年的經濟壓力仍然很大，如果沒有額外政策，市場表現可能會不好。」

王國臣12日上午出席「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」座談會，他提到，大陸每年「兩會」公布的財政數字看起來都很漂亮，但其實很少有人去檢驗最後實際情況，以台灣為例，過去幾年常出現超徵的情況，大陸的情況是「短收」，也就是年底實際收入沒有達到預算，「當收入不足時，就只能壓縮支出、節約開支，所以支出也會減少。」

王國臣指出，問題是，今年提出這麼多國防預算，但在財政短收的情況下，實際到底支出了多少？或公共安全支出是多少？如果這部分增加，那科技支出會不會被壓縮？這些都需要進一步觀察。

王國臣說，公債的部分，大陸提出的赤字率其實有一些出入，第一，很多財政風險指標其實都已經超過警戒線；第二，現在公布的赤字率並沒有包含「特別國債」，如果把特別國債算進去，實際赤字率應該會更高。

▼中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣。（圖／記者蔡紹堅攝）

王國臣也說，超長期特別國債，今年大約是1.3兆，「政府工作報告」提到其中2千5百億元用於消費品以舊換新、8千億元用於「兩重」重大建設、2千5百億元用於設備更新，加起來大約1.25兆到1.3兆之間。

王國臣指出，財政難以支撐的話，就透過人民銀行，人民銀行透過不斷印鈔票提供給商業銀行，這樣就不算「財政赤字貨幣化」，因為錢是先給銀行，再由銀行放貸，所以今年年初又增加了2兆元，用於政策性房貸，「換句話說，如果財政的錢不夠，就會透過貨幣政策來補。」

王國臣說，印了這麼多鈔票，人民幣理論上應該貶值，但實際情況卻沒有，有人提到，中國其實出現類似「通貨緊縮」的情況，在通縮下，購買力反而上升；相對地，美國因為通膨，購買力下降，「所以如果用實質有效匯率來看，人民幣其實可能被低估了約20%。」

▲江蘇淮安一間超市,購物,消費,內需。（圖／CFP）

王國臣認為，整體來看，今年中國經濟成長率大概會落在4.5%左右，明年可能還會再下降；同時，跨國企業對中國的投資意願也在下降，調查顯示大約有兩成企業想要撤出中國。

王國臣強調，大陸今年的政策新意有限，而且可以看到「躺平」的氛圍已經蔓延上來，不是外界在唱衰中國經濟，北京當局自己其實也下修了成長預期。

王國臣說，在財政方面需要特別注意，雖然有4.4兆的專項債，但其中有2.8兆要用來化解地方政府的隱性債務，所以真正可以用於刺激經濟的資金其實更少，「在這種情況下，今年的經濟壓力仍然很大，如果沒有額外政策，市場表現可能會不好。」

最後，王國臣還說，在政策壓力之下，很多風險其實被轉嫁給商業銀行。因此接下來需要關注的是，商業銀行是否承受得住金融風險的壓力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

