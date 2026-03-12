　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩會今閉幕　沈有忠：台商赴陸「挑戰大於機遇」應提早全球布局

▲▼「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」座談會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「兩會」將於12日下午閉幕，陸委會副主委沈有忠指出，從兩會期間公布的報告、文件及數據來看，目前是「挑戰大於機遇」，呼籲台商謹慎評估在中國大陸投資會面臨到的經濟風險與政治風險，提早進行全球布局，或是加速回台投資，這是比較安全的一個作法。

沈有忠12日上午出席「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」座談會，他提到，今年是中共「十五五」的開局之年，所以這次兩會所釋放出來的經濟訊號特別受到重視，從「政府工作報告」裡可以看到，中國2026年的經濟成長目標設定在4.5%至5%，這是從1991年以來最保守的一次，過去從來沒有低於5%。

沈有忠指出，以中國14億人口的規模來講，內需消費只要達到一定的水準，GDP應該就會有不錯的表現，但2025年中國的居民消費、內需消費，卻只佔全國GDP的39%，這代表絕大多數的GDP是靠外銷或國際貿易支撐起來的，「這是一個警訊，意味著中國居民對於未來經濟前景抱持審慎的態度，所以不太願意進行大規模的消費。」

▼「兩會」正於北京召開。（圖／路透社）

▲▼2025大陸兩會,人大開幕,國務院總理李。（圖／路透社）

沈有忠說，同時，2025年中國全年的消費者物價指數（CPI）幾乎是零成長，這其實很奇怪，因為GDP有一定的成長，CPI就不太可能是零成長。

沈有忠指出，從報告中可以發現，2026年會面臨到的挑戰包含內捲式競爭、產能過剩、失業率居高不下，以及人口增長停滯，還有房地產的問題等。這些問題很多在2025年就已經在處理了，但成效都有限。

沈有忠強調，從兩會期間所公布的報告、文件、數據來看，目前看起來都是挑戰大於機遇，呼籲台商謹慎評估在中國大陸投資會面臨到的經濟風險與政治風險，也就是剛剛提到的跨境鎮壓的概念。提早進行全球布局，或是加速回台投資，這是比較安全的一個作法。

沈有忠說，在國防的部分，我們也呼籲國人應該要強化自我防禦的能力與國防建設。用妥協換來的和平，其實是把決定權交給對方。如果我們自己讓步、自己妥協，等於讓對方來決定是要和平，還是要採取其他行動。唯有我們自己做好準備、手上擁有籌碼，這樣子的和平才是比較扎實的。

▲▼中國大陸兩會開幕。（圖／路透社）

沈有忠指出，在外交的議題上，我們呼籲國人應該要繼續支持我們的外交基調，也就是與民主國家持續深化交往，與日本、美國、歐洲的民主國家持續深化合作，而不是採取「不選邊」的立場。如果採取不選邊，只會降低國際社會對台灣的支持力道，也會讓國際社會對台灣的立場抱持懷疑的態度。所以所謂的不選邊，其實是一個非常、非常危險的訊號。

最後，關於兩岸交流方面，沈有忠說，中共對台的統戰從來沒有一天停過，力度只會越來越加大，在台灣的國人同胞，不管是個人、團體或政黨，都不要去配合中國的一中敘事，落入促統、促融的框架，「因為一旦協助其融合，事實上就會變成反介入，也等於幫助中國達到反介入的政策作為。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　唯一贏的是中華隊
精準命中！美軍炸毀「伊朗3大軍機」　火球狂燒畫面曝光
「菲女郎」出事！　金元萱遭移送檢方
日媒C組最佳陣容！　中華隊「3人入選」比韓國、澳洲還多
費仔竟有原住民血統！發現與台灣更深連結　盼再為國而戰
政院曾召軍方、民航局開機密會議　徐巧芯：卓榮泰包機是公務
中信兄弟女神證實退團！　泛淚說原因：真的不是因為懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

聯合國安理會2反對、9棄權！中東停火草案未過　中方：失望遺憾

百度全球首款「龍蝦應用」App　結合自研AI Agent提供叫車及外賣服務

兩會今閉幕　沈有忠：台商赴陸「挑戰大於機遇」應提早全球布局

配合美！菲部署飛彈牽制台海　陸專家：體系作戰能力匱乏難實現

無錫減重賽「贅肉換牛肉」　2400人報名...一年後見真章

39歲網紅「王炸姐」直播10分鐘猝死　醫急點救命法「3要3不要」

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工當兵　集團有千名退役軍人

Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣　溢價超12倍還缺貨

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

中美關係處關鍵節點　陸學者：兩國穩定不能寄望於美方善意

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

聯合國安理會2反對、9棄權！中東停火草案未過　中方：失望遺憾

百度全球首款「龍蝦應用」App　結合自研AI Agent提供叫車及外賣服務

兩會今閉幕　沈有忠：台商赴陸「挑戰大於機遇」應提早全球布局

配合美！菲部署飛彈牽制台海　陸專家：體系作戰能力匱乏難實現

無錫減重賽「贅肉換牛肉」　2400人報名...一年後見真章

39歲網紅「王炸姐」直播10分鐘猝死　醫急點救命法「3要3不要」

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工當兵　集團有千名退役軍人

Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣　溢價超12倍還缺貨

美撕下冷戰後「仁慈霸權」面具　陸學者：以掠奪霸權收割全球財富

中美關係處關鍵節點　陸學者：兩國穩定不能寄望於美方善意

澳洲看女足喊Taiwan被趕　外交部：一定會在第一時間抗議

黨產會敗訴　莊瑞雄揭判決重點：法院未否認國民黨舊黨部是否不當取得

聯合國安理會2反對、9棄權！中東停火草案未過　中方：失望遺憾

雙載機車半夜撞告別式會場「2人滾進靈堂」　網酸：急著去上香

曾莞婷卸妝「43歲真面目現形」！細肩帶深V包不住上圍：這狀態還可以吧

車輛長期不用　到監理機關辦理「停駛」省荷包

WBC預賽10場「晚接午比賽」超慘　 PTT炸鍋：唯一贏的是中華隊

民進黨21位中國等多國新住民諮委授證　賴清德：認同台灣就是國家主人

傳有意接任中華職棒會長　洪孟楷：從未主動爭取任何職務

擬籌建「勞工育樂中心」　陳見賢出席產業總工會大會：持續保障勞權

【3度被下老鼠藥】澳洲籍男友Alex首出庭！ 蛇蠍女前夫弟弟也現身

大陸熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店 僱媽媽打工每天付100元

「王炸姐」直播10分鐘猝死！醫點出急救口訣

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」

Lululemon爆款「精靈黃」髮圈被炒到999元人民幣 溢價超12倍還缺貨

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

服役算工齡！董明珠已送122名優秀員工去當兵

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

無錫減重賽「贅肉換牛肉」 2400人報名...一年後見真章

更多熱門

相關新聞

川普保證「油價即將大跌！」

川普保證「油價即將大跌！」

美國11月期中選舉競選活動開跑，總統川普也先後造訪俄亥俄州和肯塔基州助選，他在演講中向支持者們宣布，已在伊朗戰爭中取得勝利，同時表示油價即將下跌。

川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

李貞秀立委資格案朝野無共識　韓國瑜：事實查明前 尊重其職權行使

李貞秀立委資格案朝野無共識　韓國瑜：事實查明前 尊重其職權行使

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

關鍵字：

兩會2026兩會陸委會沈有忠經濟台商

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

快訊／火腿球團宣布簽下林家正

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

陳芳語「沒穿bra」胸前只靠兩條線撐！

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面