兩會今閉幕　沈有忠：台商赴陸「挑戰大於機遇」應提早全球布局

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸「兩會」將於12日下午閉幕，陸委會副主委沈有忠指出，從兩會期間公布的報告、文件及數據來看，目前是「挑戰大於機遇」，呼籲台商謹慎評估在中國大陸投資會面臨到的經濟風險與政治風險，提早進行全球布局，或是加速回台投資，這是比較安全的一個作法。

沈有忠12日上午出席「解析中國兩會：政策訊號、經濟指標與政治語言」座談會，他提到，今年是中共「十五五」的開局之年，所以這次兩會所釋放出來的經濟訊號特別受到重視，從「政府工作報告」裡可以看到，中國2026年的經濟成長目標設定在4.5%至5%，這是從1991年以來最保守的一次，過去從來沒有低於5%。

沈有忠指出，以中國14億人口的規模來講，內需消費只要達到一定的水準，GDP應該就會有不錯的表現，但2025年中國的居民消費、內需消費，卻只佔全國GDP的39%，這代表絕大多數的GDP是靠外銷或國際貿易支撐起來的，「這是一個警訊，意味著中國居民對於未來經濟前景抱持審慎的態度，所以不太願意進行大規模的消費。」

▼「兩會」正於北京召開。（圖／路透社）



沈有忠說，同時，2025年中國全年的消費者物價指數（CPI）幾乎是零成長，這其實很奇怪，因為GDP有一定的成長，CPI就不太可能是零成長。

沈有忠指出，從報告中可以發現，2026年會面臨到的挑戰包含內捲式競爭、產能過剩、失業率居高不下，以及人口增長停滯，還有房地產的問題等。這些問題很多在2025年就已經在處理了，但成效都有限。

沈有忠強調，從兩會期間所公布的報告、文件、數據來看，目前看起來都是挑戰大於機遇，呼籲台商謹慎評估在中國大陸投資會面臨到的經濟風險與政治風險，也就是剛剛提到的跨境鎮壓的概念。提早進行全球布局，或是加速回台投資，這是比較安全的一個作法。

沈有忠說，在國防的部分，我們也呼籲國人應該要強化自我防禦的能力與國防建設。用妥協換來的和平，其實是把決定權交給對方。如果我們自己讓步、自己妥協，等於讓對方來決定是要和平，還是要採取其他行動。唯有我們自己做好準備、手上擁有籌碼，這樣子的和平才是比較扎實的。

沈有忠指出，在外交的議題上，我們呼籲國人應該要繼續支持我們的外交基調，也就是與民主國家持續深化交往，與日本、美國、歐洲的民主國家持續深化合作，而不是採取「不選邊」的立場。如果採取不選邊，只會降低國際社會對台灣的支持力道，也會讓國際社會對台灣的立場抱持懷疑的態度。所以所謂的不選邊，其實是一個非常、非常危險的訊號。

最後，關於兩岸交流方面，沈有忠說，中共對台的統戰從來沒有一天停過，力度只會越來越加大，在台灣的國人同胞，不管是個人、團體或政黨，都不要去配合中國的一中敘事，落入促統、促融的框架，「因為一旦協助其融合，事實上就會變成反介入，也等於幫助中國達到反介入的政策作為。」