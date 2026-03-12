陸通過「民族團結進步促進法」　陸委會示警：連美日台都能制裁！

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸十四屆人大四次會議12日下午閉幕，表決通過《民族團結進步促進法》。對此，陸委會表示，對該部法律相當警覺，因為其中用詞非常模糊，含涉範圍也非常廣泛，連中國境外的個人與組織都包含在內，「換言之，可以制裁美國、日本，或者是台灣的歷史學界、宗教界、文化界。」

陸委會副主委、發言人梁文傑12日下午在例行記者會上提到，《民族團結進步促進法》是對習近平思想中民族工作的法律化表述，規範整個中國對各民族的工作，鑄牢中華民族意識的基本法律。

梁文傑說，中共多年來的民族工作就是往這個方向走，其中最重要的，就是要樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀跟宗教觀，也就是中共一再強調，各民族都要對歷史有同樣的看法，對國家的觀念要有正確的看法。

梁文傑指出，在這部法律下，歷史只能有一種解釋，文化也只能有一種解釋，不同的歷史詮釋，或是沒有黨認可的歷史觀，就會被法律制裁，認為是違背了國家統一，或故意煽動國家分裂等。

▼富察。（圖／翻攝臉書）



梁文傑說，最近大家也看到，全國人大所謂的「兩高」有提到富察（本名：李延賀）的案子，當作是處理煽動國家分裂的代表案例，「富察到底犯了什麼罪？他犯的罪就是作為出版社的編輯，出版的一些書不符合所謂『正確』的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀與宗教觀。」

梁文傑拿出一本名為《沒有墓碑的草原》的書，他解釋，這本書談的是一段歷史，蒙古人在文革期間遭遇的屠殺，是對這一段歷史的考證與反思，「但這對中國共產黨來講是不能容忍的，這段歷史不應該存在，所以出版社也不應該出版這樣的書，其他還有好幾本，有些是講滿洲國的歷史、有些是講北方游牧民族如何影響中國歷史的，但這些都會被中共視為危險的。」

梁文傑說，即使這些書並不是富察所寫的，只要出版就會被安上罪名，「所以我們對於這一部法律是比較警覺，因為它的用詞非常模糊，含涉範圍可能非常廣泛，愛怎麼詮釋、怎麼扣罪名都可以，且不只是在中國境內有效，實際上還有一個條文是在中國境外的個人與組織，換言之，可以制裁美國的、日本的，或者是台灣的歷史學界、宗教界、文化界等。」