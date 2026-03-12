川普高喊「油價即將大跌！」　開戰1小時就已打贏伊朗

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國11月期中選舉競選活動開跑，總統川普也先後造訪俄亥俄州和肯塔基州助選，他在演講中向支持者們宣布，已在伊朗戰爭中取得勝利，同時表示油價即將下跌。

戰爭贏了 油價下跌

川普在肯塔基州希伯倫（Hebron）向支持者表示，「我這麼說吧，我們已經贏了。你知道的，人們通常不願太早宣布勝利，但我們贏了。」

他表示，這場戰爭「第一個小時就結束了」，因為戰爭開打第一個小時，美軍就擊垮伊朗海軍58艘艦艇並殲滅其空軍，但「我們不想太早離開，我們必須完成工作」。

President Trump on the economy:



"Prices are coming down very substantially. Oil will be coming down. That's just a matter of war. That happens. You could almost predict it. I'd say it went up a little less than we thought and it's gonna come down more than anybody understands." pic.twitter.com/Zv56kWoV6n — The American Conservative (@amconmag) March 11, 2026

根據美國汽車協會（AAA）統計，與上月相比，全美平均油價暴漲61美分，共和黨人擔心油價上漲會引發選民對於經濟的焦慮與擔憂。

川普在辛辛那提（Cincinnati）談到油價上漲的問題，他保證「石油價格會下跌，而且跌幅會超過我們以及任何人的想像」，還向地方電視台承諾「稍微」釋出戰略石油儲備以抑制油價。

他還大力宣傳經濟政績，包括降低藥品價格，以及去年「大而美法案」針對加班費與小費的減稅措施。

說詞反覆 民眾不挺

民調顯示，美國民眾對伊朗軍事行動的看法呈現黨派分歧，但大多數民調顯示反對聲浪高於支持態度。川普對於這場戰爭的範圍和預期時程說法前後矛盾，時而暗示超前進度，時而宣稱可能持續數週，時而表示已經獲勝但尚未完成。