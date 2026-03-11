2026兩會／川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

▲北京大學台灣研究院院長李義虎。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

美國總統川普預計3月底訪問北京，並與大陸國家主席習近平會面。北京大學台灣研究院院長李義虎認為，屆時對台軍售問題可能成為中美元首會談的重點之一，中美元首會談若有良性互動，對台海局勢的穩定具有積極意義。

李義虎10日晚間以大陸全國人大代表身份受訪，對於川普訪問一事，他直言，這對中美關係發展來講很重要，大陸希望能夠在習近平提出的中美三原則（相互尊重、和平共處、合作共贏）基礎上來塑造中美關係。

李義虎接著提到，中美元首會談如果有良性互動，在一定時期之內，對台海局勢的穩定是有積極意義的。不過他強調，還需觀察今後美國是否有繼續「武裝台灣」的動作。

《紐約時報》近日報導，川普政府推遲宣布一項價值數十億美元的對台軍售計劃，目的是避免在川普訪問北京之前激怒習近平。另一位官員指出，該方案總價值約130億美元，超過了川普政府去年12月宣布的110億美元軍售。

李義虎指出，如果中美元首會談談及軍售問題、也做出一些承諾，就希望川普能夠保持承諾、兌現承諾，不要為了訪問而宣布暫停，而是完整意義上的停止軍售。他稱，賣武器對台海局勢不利，大陸希望中美關係健康發展，也希望美國在台海問題上要謹慎行事。

李義虎強調，中美三個聯合公報作為中美關係的政治基礎，美國在其中曾做出過一些承諾，「你得兌現、履行你的承諾」，其中包括停止武裝台灣，他更評估，這個問題會是中美會談的一個重點。

李義虎說，美國不能見面會談說得挺好，過一段時間又做出違背原來的表述或承諾，他強調，大國關係得講究信用，大國得有大國的樣子；希望中美元首峰會若能順利舉行，除了解決一些問題，也能把中美關係理順、一起合作，給國際社會辦點大事好事。