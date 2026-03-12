　
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／陸人大今閉幕　通過十五五規劃綱要

記者陳冠宇／北京報導

為期8天的大陸十四屆全國人大四次會議今（12）日下午3時在北京人民大會堂舉行閉幕會，代表2026兩會正式落幕。大陸全國人大常委會委員長趙樂際表示，「十五五」時期（2026～2030年）是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，實施好「十五五」規劃綱要具有重大意義。

國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議草案（十五五規劃綱要）的表決，以2758票贊成、1票反對、棄權2票，最終宣告通過。至於通過的十五五規劃綱要正式文本，尚待新華社此後進行公布。

值得注意的是，十五五規劃綱要草案中設有兩岸關係專章，強調陸方要牢牢把握兩岸關係主導權主動權，並持續推出實施惠及台胞台企的政策措施，加強產業合作，打造兩岸共同市場。兩岸交流方面，草案稱要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來。

趙樂際在通過各項議程後發表講話，他表示，制定和實施五年規劃，是中國共產黨治國理政一條重要經驗，是中國特色社會主義制度一個重要政治優勢。「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，實施好「十五五」規劃綱要具有重大意義。

▲▼大陸全國人大會議閉幕，通過十五五規劃綱要草案，習近平於通過後鼓掌，趙樂際主持會議。（圖／記者陳冠宇攝）

▲趙樂際主持會議。（圖／記者陳冠宇攝）

趙樂際說，要深刻認識黨中央關於「十五五」時期的戰略定位，準確把握「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、重要原則、目標任務、政策舉措，按照本次大會部署安排，扎實有效做好各項工作，堅定不移辦好自己的事，努力實現「十五五」良好開局，一步一步把宏偉願景變成美好現實。

今天的閉幕會由趙樂際主持，應出席代表2878人，出席2762人，缺席116人，共有11項議程，逐項表決各項決議草案，包括：表決關於政府工作報告的決議草案，表決關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議草案，表決生態環境法典草案，表決民族團結進步促進法草案，表決國家發展規劃法草案，表決關於2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃的決議草案。

以及，表決關於2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算的決議草案，表決關於全國人大常委會工作報告的決議草案，表決關於最高人民法院工作報告的決議草案，表決關於最高人民檢察院工作報告的決議草案，表決關於批准全國人大常委會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告的決定草案。

▲▼大陸全國人大會議閉幕，通過十五五規劃綱要草案，習近平於通過後鼓掌，趙樂際主持會議。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼十五五規劃綱要草案通過後，大陸國家主席習近平鼓掌。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸全國人大會議閉幕，通過十五五規劃綱要草案，習近平於通過後鼓掌，趙樂際主持會議。（圖／記者陳冠宇攝）

2026兩會大陸兩會人大趙樂際十五五規劃習近平

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

