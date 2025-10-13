　
    • 　
>
地方 地方焦點

太平洋自行車持續傳愛　單車公益家庭日募50萬助弱勢

▲2025太平洋自行車公益家庭日

▲2025年太平洋自行車單車公益家庭日特邀臺灣框架運動發展協會選手，帶領千人公益同騎。（圖／太平洋自行車提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025太平洋自行車公益騎車活動、11日在桃園市新屋區農博環境教育園區盛大舉行，吸引逾千名大小車友熱情參與。太平洋自行車延續多年以來的公益精神，以「你騎一公里、太平洋捐10元」為號召，集結當日活動及全台共同響應的環島車隊公益里程，共捐出491,920元作為購置特殊需求車款費用用，落實企業社會責任與推動多元自行車運動信念。

▲2025太平洋自行車公益家庭日

▲2025年太平洋自行車單車公益家庭日，公益受贈單位屏東縣私立屏東啟智教養院、嘉義縣聖心教養院，以及5名身障學生。（圖／太平洋自行車提供）

太平洋自行車創辦人林正義表示，公益騎車活動至今已邁入第16屆，很高興看到越來越多車友與家庭加入這場「以運動做公益」的盛會。從一公里、一滴汗開始，讓騎乘的快樂化為社會的溫暖，也期盼透過這樣的活動，讓更多人理解騎車不僅是一種運動，更是一種回饋社會的生活態度。

今年更號召了北科大經管系所友會、美達工業、KPMG等多家企業與團體共同參與，讓公益能量持續擴散。今年活動路線規劃於桃園海岸珍珠路線展開，沿途串連竹圍漁港、永安漁港及新屋綠色隧道，參與者在微風與浪聲中感受桃園沿海地區的風光與生態魅力。

▲2025太平洋自行車公益家庭日

▲號召近百位太平洋自行車品牌車友公益同騎。（圖／太平洋自行車提供）

出發儀式由太平洋自行車創辦人林正義、董事長林伊華、桃園市經濟發展局局長張誠、桃園市觀光旅遊局局長陳靜芳等人士代表共同鳴笛領騎，現場氣氛熱烈。

▲2025太平洋自行車公益家庭日

▲北科大經管系所友會團隊於活動補給站，為選手加油。（圖／太平洋自行車提供）

今年公益里程成果將惠及屏東縣私立屏東啟智教養院、嘉義縣聖心教養院，以及5名身障學生。其中多名個人受贈者為投入“腦麻框架徑賽運動（Frame Running）”的學生選手，他們以堅持與汗水詮釋生命的勇氣。太平洋自行車期盼藉由這份支持，讓「騎乘的自由與自在」成為更多人生命中綻放光亮的力量。

▲2025太平洋自行車公益家庭日

▲腦麻框架徑賽運動台灣代表選手沈迦佑(圖左)，參與參活動與並完成12公里賽程。（圖／太平洋自行車提供）

活動現場除了公益騎乘外，還舉辦深受親子喜愛的「騎樂市集」，集結桃園觀光工廠、運動品牌與地方創生團隊參與展售，並結合農業部農糧署東區分署共同推廣花東在地農產品。現場設有多項DIY手作、趣味遊戲與自行車體驗活動，笑聲不斷、氣氛熱絡，為活動畫下溫馨句點。

10/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

2025太平洋自行車公益家庭日

