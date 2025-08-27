▲一晚乾完2萬杯Shot，條通祭衝夜經濟振興在地酒吧。（圖／比諾托克整合行銷有限公司提供）



記者陳家祥／台北報導

為振興日式酒吧產業，台北市中山區「條通商圈」今年開始舉辦「條通祭」活動，此次的「條通祭．夏」更集結6大獨立樂團、47間酒吧、8家餐廳，以及在地文化講座，不僅衝出台北夜經濟話題，更將在地特色日式文化介紹給旅人。主理人王凱立說，此次活動合作店家替民眾倒了2萬3000杯Shot，為條通商圈帶來大量人潮。

位於台北市中山區的「條通商圈」，以濃厚的歷史底蘊與日式氛圍聞名，短短街區就聚集了上百家酒吧與餐酒館，酒吧密度全台第一。今年1月，首度舉辦的「條通祭」一舉成為台北最具規模的微醺盛事。而在8月登場的「2025條通祭・夏」，更進一步升級規模，集結6大獨立樂團、47間酒吧、8家餐廳及3位重量級講者連續3天的微醺活動，也再次將條通推上台北夜經濟的高峰。

這次「2025條通祭．夏」於8月22日至24日圓滿落幕，吸引數以萬計的人潮走入這座充滿東洋風情的街區，本次人潮估計總共突破2000人湧入條通商圈。從白日到深夜，林森公園與條通的巷弄間人聲鼎沸、酒香四溢，音樂、餐飲與文化講座交織出今年夏天最獨特的城市風景。

8 月22日活動首日帶來「條音派對」與「醉生夢市」，把林森公園改造成露天音樂現場，邀來怕胖團、南西肯恩、VH、好樂團、ゲシュタルト乙女、上山等知名樂團輪番上陣，觀眾揮舞雙手、跟著節奏合唱，氣氛熱烈。

第二天的「微醺散步」，是條通祭最經典的活動之一，活動串聯47間合作酒吧、8家餐廳，下午就陸續有參與者至報到處等待領取物資包與微醺地圖。到了夜晚，條通的巷弄已擠滿身掛條通祭Shot杯、手持條通祭帆布袋的散步人潮。

條通祭主理人王凱立表示，微醺散步的目的，是讓大家在歡樂中發現條通的多樣性，「我們希望每個人都能找到屬於自己的店，認識在地店家，並透過互動建立新的連結」。