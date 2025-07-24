獨／台啤前總教練閻家驊開車肇事　貿然起步撞騎士「肋骨骨折」

▲台啤前教頭閻家驊車禍肇事導致騎士受傷，經調解獲對方同意撤告。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台啤前總教練閻家驊去年準備開車離開停車格時，未注意往來車輛，貿然向左駛入車道，造成後方直行的機車騎士閃避不及撞上，騎士人車倒地，全身多處擦傷，肋骨封閉式骨折，台北地檢署偵辦這起過失傷害期間，閻家驊與騎士進行調解成功，獲騎士同意撤告，檢察官日前處分不起訴。

閻家驊2017年間遭刑事局查獲，利用女友帳戶向組頭蔡政倫下注簽賭瓊斯盃、NBA等籃球賽事，因坦承觸犯賭博罪，獲檢察官處分緩起訴，條件是支付國庫100萬元並需提供攝會勞務120小時，閻家驊因此辭去台啤總教練職務，後來擔任台啤英熊隊顧問，2023年又在賭場賭天九牌，被T1聯盟公告「不可再參與聯盟、球隊相關職務，亦不可進入比賽球場」。

2024年8月9日凌晨，閻家驊在台北市光復北路巷弄內，準備把停在格子內的車輛開出來時，未注意起駛前禮讓行進中車輛優先通行，貿然起駛且未顯示方向燈，導致機車騎士迎面撞上，導致騎士摔倒，頭、臉、腹部、四肢多處擦傷，第9節肋骨也有封閉式骨折。

警方獲報到場，確認騎士要提告，因此將閻家驊依過失傷害罪嫌送辦。案件在地檢署偵查期間先行移送調解，閻家驊取得騎士首肯撤回告訴，因過失傷害屬於告訴乃論之罪，檢察官因此處分不起訴閻家驊。