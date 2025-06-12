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嗆「賴清德是我乾爹」！前副市長之子遭控吸金破億...機場被攔截

▲▼顏大鈞疑似涉嫌違法吸金遭台南地檢署境管，有民眾10日發現他前往小港機場欲出境遭阻。 （圖／自救會提供）

▲顏大鈞疑似涉嫌違法吸金遭台南地檢署境管，有民眾10日發現他前往小港機場欲出境遭阻。 （圖／自救會提供）

記者林東良／台南報導

台南地檢署於2025年初接獲台南市警刑警大隊報請指揮偵辦，因部分被害人向台南市刑警大隊提告，指控前台南市副市長顏純左的兒子顏男，涉嫌以各種名目誘騙被害人投資藉以吸金上億，害被害人血本無歸，另也欠債數億元，被害人憤而提告詐欺。

台南地檢署獲報，從警方提供資料初步認定有詐欺之嫌，即受分案由檢察官指揮偵辦，檢察官認為本案有限制出境之必要，而通令限制當事人出境。並由警方進行調查蒐證。目前檢警尚在調查蒐證偵辦中，尚未對涉案人進行傳喚到案等收網行動，疑顏男為躲避債權人討債行動及檢警刑事偵辦，6月10日下午前往小港機場欲出境，但因台南地檢署察官早已發文對相關涉案人境管而無法出國離境，只好倖然離開機場，全案目前仍由檢警深入偵辦中。

據了解，前台南市副市長顏純左兒子顏男，遭被害人指控打著父輩名號及良好政商人脈違法四處吸金，還嗆「總統就是我乾爹」（顏純左曾提任職賴清德在台南市長時期的副市長，是清德施政左右手），後來因債務糾紛問題如滾雪球般愈滾愈大，而藏匿避見不面，被害人除向台南市警方提告，更進一步成立自救會要討公道，惟檢警對顏男吸金手法、過程、受害人數、受害金額，及外界指控顏男嗆「總統就是我乾爹」等風言風語，均以偵查不公開不願透露證實。台南地檢署強調，本案已積極偵辦，檢警會依調查案情所需進行必要的查緝行動。

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