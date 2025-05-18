2天3小貓墜樓亡！社宅飼主出國失聯　市府勒令遷離、追償損失

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2天3小貓墜樓亡！蘆竹社宅飼主出國失聯　市府勒令遷離、追償損失

▲桃園蘆竹二號社宅幼貓墜樓亡！

▲桃園蘆竹二號社宅幼貓墜樓亡。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園蘆竹二號社會住宅近日發生幼貓墜樓事件，經市府住都中心調查，是住戶出國，放任貓隻於陽台活動時，因未妥善設置防護措施，導致三隻幼貓鑽出七樓陽台欄杆墜落死亡，引發社區強烈關注，更暴露出部分飼主缺乏對寵物的基本照護責任，將勒令5/31遷離社宅，社宅一切損失均依法求償。

住都中心17日說明，前晚接獲通報，蘆竹二號社宅公共區域有貓咪墜樓，持續聯繫房客，房客遲未回應，透過房客友人才知房客出國。鄰居反映陽台仍有幼貓咪行跡，擔心幼貓繼續墜樓，也為避免造成公共危險，遂協調警方、動保處進入屋內，發現屋內環境髒亂不堪，有幼貓3隻，其中1隻已經明顯死亡，均由動保處帶回，陽台另有3隻成貓見動保處人員，機靈跳到陽台外側平台，至半夜仍無法誘捕，將持續到現場誘捕，以確保貓咪可以被妥善照顧。

依據《動物保護法》第5條規定，飼主對所飼養動物應負有妥善照顧、避免其遭受意外危害之責任。針對該房客違規行為，住都中心將全案送交動保處查處，決不寬貸。此外，因該房客未妥善飼養，造成無辜小貓墜亡，亦引發公安疑慮，造成整個社宅居民驚嚇，已達強制終約之要件，將勒令5/31遷離社宅，社宅一切損失均依法求償。

住都中心重申，社會住宅資源寶貴，提供的是安全、整潔與友善的居住環境。凡惡意或重大違規使用社宅者，將依契約終止租約、列入拒絕往來名單，並依法追償相關損失。也呼籲所有飼主善盡照顧寵物之責任，尊重社區生活品質，攜手打造安心共融的住宅環境。

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