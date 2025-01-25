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貝里斯籍油輪深夜擱淺北竿！1人落海亡　7船員獲救上岸

記者林名揚、吳佩蓁／馬祖報導

海巡署第十一巡防區指揮部昨（24日）晚間9時許通報，指北竿三連嶼附近海上有一艘貝里斯籍「WEISENNO8」油輪觸礁，且船體破損進水情況緊急，船上有8名印尼籍船員待援，隨即派遣5艘巡防艇馳援，不料夜間海象惡劣，期間一名船員失足落海，經巡防艇救起送醫後，仍因搶救無效，宣告不治，另外7名船員均成功救援上岸。

▲▼貝里斯籍油輪馬祖海域觸礁，海巡空偵聯合救援7名獲救 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲貝里斯籍油輪馬祖海域觸礁，海巡空偵聯合救援7名獲救，1人落海送醫不治。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

馬祖海巡隊昨晚獲報，指北竿三連嶼附近海上有不明目標滯留，經線上PP-10037艇查看發現一艘貝里斯籍「WEISENNO8」油輪疑似觸礁，且船體破損進水情況緊急，船上有8名印尼籍人員待援。

海巡署金馬澎分署與第十一巡防區同步成立應變中心，除緊急增派PP-10072、PP-3586、PP-3522及CP-1052等4艘巡防艇馳援，並考量由於夜間海象惡劣，能見度不佳，且事發地點位處淺礁區，同時申請空偵機前往吊掛，漏夜全力展開海空救援行動。

▲▼貝里斯籍油輪馬祖海域觸礁，海巡空偵聯合救援7名獲救 。（圖／記者林名揚翻攝）

直至今早凌晨3時許，成功救援船上7名船員，但另1名船員因失足落海，經巡防艇救起送往連江縣立醫院急救後，仍搶救無效，宣告死亡，全案後續將配合連江地檢署、交通部航港局北部航務中心及連江縣政府應處船舶移除及海面油污監控事宜。

▲▼貝里斯籍油輪馬祖海域觸礁，海巡空偵聯合救援7名獲救 。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署表示，本案將持續掌握W輪海上動態及有無漏油情事發生，並與縣府及相關機關共同合作，完備後續狀況應處機制。金馬澎分署也呼籲，若民眾於海域或岸際遇危急情況，請撥打「118」報案專線，海巡接獲報案後，必將全力以赴馳援，確保民眾生命安全。
 

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