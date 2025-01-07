國1南下3車追撞！小貨車「車尾被頂起」　小客車直插卡車底

▲國道1號南下142公里處（銅鑼路段）3車追撞。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

國道1號南下142公里處（銅鑼路段）7日上午10時12分發生一起追撞事故！現場為一部自小客車、一部小貨車、一部施工車因不明原因發生追撞，後方車流回堵1公里遠，警方獲報到場處理中。

初步了解，當時內線車道正在進行除草作業，小貨車疑似反應不及追撞前方緩撞車，後方一台轎車同樣反應不及追撞上小貨車，將小貨車車尾頂起懸空，所幸3車並未有人員傷亡，目前現場內線車道管制排除中。