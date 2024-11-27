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社會 社會焦點 保障人權

竹縣下水道是豆腐渣！4萬m僅蓋181m竟合格　官商14人貪近億下場曝

▲▼新竹縣政府外觀、示意圖。（圖／翻攝google）

▲新竹縣政府約聘員涉圖利罪遭起訴。（圖／翻攝google）

記者楊永盛、陳韻如／新竹報導

新竹地檢署偵辦下水道弊案，查出新竹縣政府工程處下水道科一名林姓約聘人員涉嫌收賄，讓特定廠商順利進行竹北市污水下水道工程，涉及金額甚鉅，林男更從中收賄。對此，檢方於7月間發動搜索，並約談林男跟盧姓廠商等人到案，訊後聲押禁見林、盧2人獲准，而全案近日偵結，檢方將林、盧等14人提起公訴。

根據起訴書，林男為新竹縣政府工程處下水道科約聘人員，負責責辦理污水下水道系統工程採購案的開標、審標、履約管理、估驗計價審查、驗收及請款等業務。而新竹縣政府工務處於2014年間辦理「新竹縣竹北市污水下水道第二期實施計畫」，該計畫施工部分分成9個標案。

標案中的第三、第四標的設計與監造作業於2014年間由中O工程顧問股份有限公司及邑O公司共同投標得標，工程部分則分別由振O營造公司以2億598萬得標「第四標工程案」；東OO營造公司以3億3200萬元得標「第三標工程案」。

然而，在第四標工程案中，林男與振O公司負責人盧男、盧姓監察人間施工人員、張姓工地主任、王姓及吳姓員工，以及邑O公司監造人員陳、高、郭、菜等10人，明知施工規範要求挖掘深度超過1.5公尺需設置鋼軌樁及鋼板作為擋土支撐，且依契約需完成污水下水道工程總長度4萬2810.02公尺，但在施工期間竟未依規施作，僅完成181.3公尺，其餘4萬2,628.72公尺未按規定施工。

而盧男為了節省公司履約成本，還指示6家不知情的下包廠商未依規作業，僅拍攝少量施作路段的施工照片並編製不實文件，包括「數量計算總表」、「估驗明細表」、「公共工程施工日誌」及「工程結算書」，再蓋上公司大小章後提交邑O公司。再由邑O公司4名監造人員審核通過該不實文件，並提交新竹縣政府，導致新竹縣政府誤認振O公司已依約施工，撥付不法款項5154萬9346元。

另外，在第三標工程當中，林男也與東OO公司郭姓負責人及2名員工、邑O公司3名監造人員等7人，以相同方式偷工減料，並且交付不實文件給新竹縣政府核撥不法款項共4663萬5432元。

檢方偵查後，認定林男涉犯圖利罪嫌，以不法方式使振O公司圖得5154萬9346萬、東OO公司圖得4663萬5432元；另外，檢方還查出，林男在涉嫌不法行為後3年內，與其姜姓妻子帳戶中新增不明存款合計421萬7000元，家中還藏有現金140萬元，檢方要求林男提出說明，但他均無法做出合理說明，檢方因此認定他涉犯貪污
治罪條例第6條之1公務員財產來源不明罪嫌。

全案今(27日)偵結，檢方對林男、振O公司負責人盧男、東OO公司則人郭男等14人提起公訴。

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