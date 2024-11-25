屏東火燒車2死！事故點旁就是墓園　目擊者還原現場曝：那裡常車禍

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東縣高樹鄉中正路昨(24日)深夜10時45分發生一起2死車禍！41歲李男開車載著39歲妻子劉女以及11歲兒子行經開路段時，不明原因自撞民宅圍牆，車輛瞬間起火，僅李男及時逃生，李妻傷重不治，而兒子因逃生不及慘被燒成焦屍。據目擊者表示，當時該車輛從他一旁超車，而該路段為下坡急彎，且一旁還是墓園，車輛超過去不久就發生事故，前後時間不到一分鐘。

▲屏東高樹鄉自撞火燒車一家3口2人死亡，目擊者還原現場。（圖／記者陳崑福翻攝）

目擊者江姓男子表示，當時李男開車從他旁邊超車過去，過不久就聽見碰一聲，車子就馬上起火燃燒。江男說，該路段為下坡急彎，一旁還是墓地，很多不熟路況的外地人，經常在該處發生車禍。

▲賓士車自撞起火，僅駕駛李男及時逃生，妻子及兒子不幸身亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

江男表示，事故發生後他隨即跑到附近拿滅火器，而當時還有另輛車的駕駛下車幫忙救援，但火勢又急又快，根本來不及。

屏東警消表示，整起火燒車事故不到半小時就撲滅火勢，並於車後座發現11歲的男童已成焦屍，明顯死亡；另外劉女被救出後意識模糊，左腳骨折，緊急送醫搶救後仍宣告不治，至於駕駛李男則是意識清醒，左腳踝骨折，送醫治療後並無大礙。詳細事故原因還有待釐清。