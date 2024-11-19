每天看200部A片！男大生1原因陷「瘋狂手淫+多人運動」恐怖性成癮

▲男大生出現「性成癮」的症狀，每天至少要看200部A片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／鏡週刊

馬來西亞國立大學（National University of Malaysia）近日發表一篇對於青少年接觸A片與性生活的統計，發現有許多男生從青少年時期開始，就會看A片且沒有建立正確性觀念，更有男生長大後變成性成癮，陷入「無限榨精」的恐怖輪迴。

據馬來西亞《中國報》報導，大馬國立大學在2021年針對青少年的性生活與性知識接收，進行調查，相關結果數據在近日出爐。報告指出，有高達75%青少年都已接觸過色情圖片或影像，其中絕大多數是男生，而且他們首次接觸情色影像的時間，從一上國中就開始。

該校家庭醫學系講師諾阿茲瑪就指出，青少年觀看情色內容容易上癮，之後就會更進一步嘗試危險性關係，包括開放式性生活。諾阿茲瑪也說，大多數的青少年對性愛仍處懵懂階段，通常沒有正確的性病防範，因此做愛時不會戴保險套，而且又傾向於開放式性行為，甚至在酒精與毒品的催促下進行性愛活動。諾阿茲瑪說，這非常容易讓青少年暴露在感染HIV、梅毒等性病的風險下。

諾阿茲瑪也提供一份在2017年統計的數據，指出大馬的13-17歲青少年，當中有7.3%從14歲起就開始接觸情色內容。不僅如此，其中更有5%，已把性行為當成生活中的日常。另一起案例也顯示，一名男生從青少年時期頻繁接觸情色內容，結果成為男大生時已經變成性成癮，每天至少看200部A片，而且過度頻繁手淫，以及瘋狂「多人運動」，導致他陷入「無限榨精」的恐怖輪迴，難以自拔。

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