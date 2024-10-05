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房間發現蝙蝠！加拿大童「染狂犬病」暴斃　家長驚：身上沒咬傷

▲▼蝙蝠。（圖／CFP）

▲加拿大一名幼童因接觸到蝙蝠，感染狂犬病死亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

加拿大安大略省一名幼童因不慎接觸到蝙蝠而感染狂犬病毒死亡。值得注意的是，死亡兒童的父母是在某一天早上起床後，在臥室發現一隻蝙蝠，然而小孩身上並沒有咬傷或是抓傷，因此並未帶孩子就醫並施打疫苗，沒想到兒童卻因此死亡。

根據BBC報導，加拿大衛生哈爾迪曼-諾福克衛生單位的馬爾科姆·洛克醫生2日報告了這起病例。他表示，這名住在安大略省的兒童，因為接觸蝙蝠而感染狂犬病死亡。

他說，死亡兒童的家長醒來後發現蝙蝠在臥室內，但由於父母並未見到孩子身上有任何明顯的蝙蝠咬痕或抓痕，因此沒有帶孩子去接種狂犬病疫苗。當局並未透露死亡孩童的年齡，但指出他是在9月初被送往醫院治療，最終仍不幸去世。

這起案例是安大略省自1967年以來首次出現人類本土感染狂犬病的案例。

狂犬病是一種罕見但致命的病毒性疾病，通常經由感染動物（如蝙蝠、土狼、狐狸或浣熊）傳播給人類，最常見的方式就是唾液傳播。世界衛生組織指出，狂犬病毒會對大腦和脊髓造成嚴重損害，一旦出現狂犬病的症狀，通常感染者很快就會死亡

洛克醫生強調，近幾年南安大略地區蝙蝠感染狂犬病的比例從不到10%增加至16%。他提醒民眾，無論是否看到明顯的咬痕，只要接觸到蝙蝠，都應立即尋求醫療協助，並儘早接種疫苗。

加拿大衛生部門強調，加拿大的人類狂犬病案例非常罕見。自1924年開始統計以來，當局僅接獲過28例狂犬病案例，分別來自6個省份，但是全部都是致命個案。大部分在國內感染的病例都是因為接觸蝙蝠。

美國疾病控制暨預防中心（CDC）表示，美國每年因狂犬病死亡的人數不到10人，而這一切則須歸功於有效的預防措施，讓狂犬病死亡人數自1960年代後大幅下降。自2009年到2018年，美國共出現25例人類狂犬病病例，其中7例是在國外感染。與加拿大相似，美國的狂犬病病例最常是因為接觸到感染狂犬病的蝙蝠導致。

英國政府數據顯示，自1902年以後，英國所有的狂犬病病例都是在國外感染導致，其中最近的一例發生在2018年，該名患者是在摩洛哥被貓咬傷後感染。

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