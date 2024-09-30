提早搶？國慶晚會門票「11：45開啟排隊」網炸鍋　北市：沒實際開放

▲UDN售票網開放民眾於中午12時索取113年國慶晚會門票，該社群小編卻稱上午11時45分開啟排隊機制，引爆民眾怒火。（圖／翻攝自Facebook／UDN售票網）

記者袁茵／台北報導

「國慶晚會」將於10月5日在台北大巨蛋舉行，30日中午12時開放民眾索取限量5000張門票，由於天后「二姐」江蕙復出，民眾熱烈響應，12時15分宣布全數索取完畢，但隨即爆出上午11時45分就「開啟排隊機制」。對此，台北市觀傳局澄清，該平台於上午11時45分啟動「排隊機制內部檢核程序」，包含檢視系統運作狀況及阻擋機器人，此為內部系統程序，並未實際對民眾開放排隊。

國慶晚會門票於30日中午12時在「udn售票網」開搶，到了中午12時，《東森新媒體ETtoday》記者實測，儘管已經先登錄好會員，但點進去售票網頁卻馬上顯示「因目前進站人數過多，請您耐心等待。建議您保留此視窗。」且當等候時間終於只剩下1分鐘時，下方跑馬燈就出現「113年國慶晚會在台北，免費索票已全數索完」。

台北市觀傳局表示，國慶晚會30日中午12時於「UDN售票網」開放5000個席位供民眾免費索票，5000張入場券已在12時15分索取完畢。

但門票索取完畢後，卻爆出可以提前排隊搶票一事。有網友於「UDN售票網」臉書粉專留言詢問「搶票幾分鐘前可以進去排隊呢？」而該社群小編卻回應「您好，11：45分已開啟排隊機制囉！」但由於多數人都是準時在12時進場開搶，引爆大批網友狂罵「沒提前公告排隊時間」。

對此，台北市觀傳局下午回應，今年國慶晚會網路索票，由市府委託廠商於網路平台處理；經與「udn售票網」廠商確認，該網路平台於今上午11時45分開始啟動「排隊機制內部檢核程序」，包含檢視系統運作狀況及阻擋機器人，此為內部系統程序，並未實際對民眾開放排隊。

觀傳局強調，系統準時於中午12時開放民眾進入網站排隊索票，每位註冊會員最多索取兩張門票，5000張票券已於15分鐘內索取完畢，採用排隊機制讓索票過程順利，無出現當機情事。