認識6年「閨蜜突喊一起洗澡」　她驚呆：連妹妹都不曾看過

▲認識多年的閨蜜，突然開口想一起洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「大家會和好閨蜜一起洗澡嗎？」一名妹子透露，兩人認識6年左右，歷經讀高中、大學住宿，都是各洗各的澡，直到最近搬出去合租房子，閨蜜忽然問她要不要一起洗澡，讓原PO震驚又尷尬。文章曝光後，兩派網友回應，「我只接受另一半看我的身體」、「從小只要是好朋友都會一起洗」。

一名女網友在Dcard表示，她和閨蜜從高中認識到現在，差不多有5至6年的時間，兩人高中到大學住宿都是各洗各的，直到前陣子，兩人到外面合租房子，閨蜜竟主動開口要一起洗澡，讓原PO十分震驚。

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原PO直言，她這輩子從沒跟別人洗過澡，連妹妹的身體都不曾看過，「還真的不知道要怎麼脫光光跟朋友坦誠相見？」

原PO還說，雖然並不排斥一起洗澡，但也不知該如何拒絕，第一次難免會尷尬，因此求問過來人看法，「是不是該矜持一點...衣服脫下來後要先摺好，不然怕她看到我衣服一脫就地上隨便丟的樣子...形象會全毀？」

文章曝光後，網友反應兩極化，一派覺得超怪，「不會，我只接受另一半看我的身體」、「日常提出一起洗有點奇怪耶，是為了省電省水？如果是去旅行泡湯、汗蒸幕就可以接受」、「一起洗超級怪的」、「不會，又不是不能輪流洗，幹嘛要跟她分享我的肉體」、「我只有跟閨蜜背對背洗澡過，正面太害羞了我不敢」。

但也有女孩回應，「跟閨蜜認識太久，從小到現在只要過夜就是一起洗，連對方直接在旁邊上廁所也完全不尷尬」、「從國小就跟閨蜜認識，從國小到現在只要一起出門過夜玩都還是會一起洗澡」、「一起洗超讚」、「從小只要是好朋友都會一起洗」。