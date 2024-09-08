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泡茶給朋友！她倒滿被指「不尊重」　網一看照片全傻眼

一名女網友在網路上發文表示，她泡茶給老公朋友喝，卻因為茶倒太滿被對方說不尊重。（示意圖／Pixabay）

▲端茶倒水看似簡單，實則裡面蘊含很大的學問和禮數。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友發文表示，她日前泡茶給老公朋友喝，但因為將茶倒滿杯，因此被朋友說這是不尊重的行為。後來原PO一問之下才知道，原來將茶倒滿杯有「趕客人」的意思，讓她不禁直呼「第一次聽說過這種習俗。」

一名女網友日前在網路上發文，表示日前她泡茶給老公的朋友喝時，將對方的杯子裡倒滿茶。沒想到，朋友竟告訴她這是很不尊重的表現，因為將茶倒滿，有「趕客人」的意思。

而原PO是第一是聽到這樣習俗，因此感到相當困惑，便詢問網友們「你們有聽說過這樣的習俗嗎？」並將倒滿茶的照片發出來讓大家看。

女網友將茶杯倒滿茶的照片發到網路上，讓網友們歪樓回應。（圖／微博）

▲女網友將茶杯倒滿茶的照片發到網路上，讓網友們歪樓回應。（圖／微博）

貼文一出卻引起許多網友歪樓回應「先不說禮節，咱就說，滾燙的茶，倒這麼滿，你讓人咋拿起來喝？？？？」、「這種茶杯可以滿。但你這樣是認真的嗎？」「不管禮節不禮節的，你這玩意能端起來嗎」、「你這不光是趕人走了，壓根兒就不想給人家喝吧」。

不過也有許多網友表示「滾燙的茶倒滿，人家端起來也不是，不端起來也不是，喝口水都喝不上，可不就趕緊走」、「我以為茶滿欺客是常識」、「有，聽過，茶滿欺客」、「酒滿敬人，茶滿走人」。

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