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快訊／聲押庭裁定出爐！台塑重臣楊兆麟涉行賄鄭文燦　1500萬交保

▲▼ 楊兆麟到場 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲楊兆麟涉嫌行賄鄭文燦，法院今裁定1500萬交保   。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

前桃園市長鄭文燦在任內期間涉嫌貪汙收賄，同案被告的還有前台塑重臣高齡90歲楊兆麟，而他1000萬交保後，檢方二度提出抗告。高等法院昨(17日)裁定，撤銷1000萬元交保，發回桃園地院重審。桃園地院稍早再次召開羈押庭，法官裁定1500萬元交保。

擁有「台塑三巨頭」之稱的楊兆麟、侯水文、廖俊松等人被查出，涉嫌在「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中，為了爭取周邊農地劃入開發案，竟於2017年9月籌資500萬元行賄鄭文燦。

檢調陸續約談3人後收押侯水文及廖俊松父子共4人，楊兆麟則被桃園地院裁定1千萬元交保，事後桃檢提出抗告，高院發回更裁。桃園地院12日依然維持楊兆麟1000萬元交保。

▲▼ 楊兆麟到場 。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地院解釋，鄭文燦現已羈押在案，且本案主要共犯或證人也都被羈押，無法認定楊兆麟尚有勾串共犯或證人之虞。另一方面，楊兆麟於接受偵訊前數年，已從某家捲入此案的公司退股，也不會因為持有相關文件而有滅證之虞。

桃園地院表示，楊兆麟所涉不違背職務受賄罪、詐欺取財罪嫌重大，且有逃亡之虞，但已以交保替代羈押，且楊有持續在國內就醫的需求，且90歲的楊兆麟身體狀況顯然不佳，若以相當金額具保，並以限制住居、限制出境、出海強制處分，兼以諭知不得對外透露偵查過程中相關內容，楊兆麟亦不得以直接或間接方式與共犯或證人接觸下，應足以作為羈押的替代手段，因此維持原本裁定1000萬元交保。

桃檢不滿再次提出抗告。高等法院17日表示，楊兆麟涉犯詐欺取財罪、行賄罪嫌疑重大，根據相關跡證，楊兆麟是否有逃亡、串證及滅證之虞尚非無疑，另原審諭知1000萬元交保，金額是否相當而符合比例原則亦非無疑，審酌後認定檢方抗告有理由，撤銷交保並發回桃園地院更裁。

▲▼ 涉嫌行賄鄭文燦，楊兆麟再次交保 。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地院今日下午2點再次召開羈押庭，歷經2個半小時的開庭，法官裁定楊兆麟1500萬元交保。

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