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大陸 大陸焦點 特派現場

「桂林4天3夜遊」團費180元！媽堅信「國家補助」...兒直接報警

桂林。（圖／翻攝自維基百科）

▲四天三夜包吃住的桂林旅遊團，收費只要180元。（示意圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

近期在大陸網路流傳一段影片，影片中，一名男性試圖阻止自己的母親去參加價格僅人民幣40元（約新台幣180元）的「桂林4天3夜之旅」，但是母親卻是死活不聽勸，更直言絕對沒問題。兒子在無奈之下，直接報警，結果還真讓有關當局抓到違法的地方。

綜合陸媒報導，海南海口一名羅姓男網友日前上傳影片，內容敘述他母親想要參加一個疑似「誘導消費」的超低價桂林旅遊團，他還叫警察來阻止。過程中，羅男母親透露，自己是被其他人拉近群裡，不知道是哪一家旅行社，只知道群主叫「小太陽」。

該網友母親還解釋，旅行團這麼便宜是因為有「國家補貼」，自己能夠進群是被其他阿姨拉進去的，「40塊錢我們承認是少啊，但是國家補貼一年只有一次。不會上當受騙的，我們想買就買，不想買就不買。」警方多次提醒不要上當，但該網友母親反複表示沒事，還稱兒子「有點不正常」。

▲▼ 。（圖／）

▲羅先生的母親聲稱是因為有「國家補貼」，堅持要參加旅遊團。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

整起事件爆發後，有關當局也接獲民眾報案。後續桂林市旅遊市場綜合監管單位也發出聲明表示，影片中所提及的旅遊團，其組團旅行社為海南佰駿國際旅行社有限公司，而在當地負責地接的旅行社為桂林美好國際旅遊有限公司。

而在調查地的過程中，桂林市旅監處發現，組團的旅行社在過程中有明顯的違法違規行為，後續將依屬地管轄原則，由海南省旅遊行政主管機關依法查處。

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