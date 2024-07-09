錢塞桌底下！白手套送錢到官邸比了「5」　鄭文燦笑回：哉啦哉啦

▲鄭文燦交保68小時後，今天上午二度現身桃園地院。

圖文／鏡週刊

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉及土地開發弊案，本刊掌握，檢調認定的關鍵證據在於監聽白手套（廖子）向妻子提到要送錢給鄭文燦，行動蒐證亦拍到白手套拎著1只黑袋進入鄭官邸。檢方偵訊鄭文燦時，向鄭提示，廖子供稱自己透過手勢向鄭文燦示意「5」，但本刊進一步掌握監聽譯文內容發現，廖子從官邸離開後，曾再度與妻子通話，妻問「你有當面拿給他嗎？」廖子稱「我把錢塞在桌子底下」。

鄭文燦被控涉嫌收受華亞科技園區土地開發業者500萬元賄款，遭檢調約談、聲押。本刊掌握，檢調最關鍵的偵查依據是2017年9月，監聽到擔任華亞科技園區重劃會主委廖俊松的兒子（下稱廖子）在電話中向太太表示，將提領公司資金，帶500萬元到市長官邸給鄭文燦，調查單位隨即展開行動蒐證，果然拍到廖子拎著一只黑色袋子進入鄭文燦官邸。

在偵訊鄭文燦的過程中，檢方提示已遭收押的廖子說法，表明廖子坦承送錢到官邸，將裝錢的黑色提袋放在地上時，還比了「5」的手勢，鄭則微笑地用台語回：「哉啦哉啦（即知道的意思）。」

不過本刊進一步了解，調查單位的監聽譯文內容也掌握到，廖子離開鄭文燦官邸後再度與妻子通話，妻問「你把錢送到了嗎？你有當面拿給他嗎？」廖子僅答稱「我把塞在桌子底下」。並未提到與鄭文燦的對話、手勢互動。

鄭文燦在偵訊時向檢方回稱，他沒打開袋子，不知道裡面有錢，至於袋子去向，他也稱不知道。據悉，鄭文燦事後察覺袋子有異，通知廖家拿回，但袋子一直未被取回，數個月後才由鄭文燦親自將袋子送回給廖子。



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