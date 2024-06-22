同志通緝犯為殺人分屍奇案　醫師伴侶一句話破心防

▲黃姓凶手（左）找林姓實習醫師（右）協助分屍，為減少血水流出，林還用熱水澆淋屍體。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

16年前，男同志阿翰無故失蹤，警方查出他的黃姓男友雇用貨車，從阿翰住處搬走一個行李箱，接著在黃與正牌伴侶林姓實習醫師的愛巢，發現分屍工具及行李箱，但因找不到屍體，黃又不配合，案情陷入膠著。為突破僵局，檢警安排黃、林對質，林脫口說：「我被你害死了！」意外瓦解黃的心防。原來黃是通緝犯，為了奪取阿翰的身分、重啟人生，騙阿翰注射藥物，讓他在睡眠中窒息，然後將林拖下水，協助分屍、棄屍，全案宣告偵破。

2008年11月11日下午，男子阿翰（化名）的父親焦慮地向台中烏日警方報案，說兒子11月7日開始失聯，已曠職3天，問遍所有朋友都不曉得他在哪裡。時任烏日分局偵查隊長的許銀湶（現任台中市刑警大隊肅竊組長）告訴本刊，沒想到一件單純的協尋案，竟演變成駭人聽聞的分屍案。

▲阿翰（圖）遭黃姓凶手注射2種針劑，不幸窒息死亡。

行李箱裝屍 鋸子沾肉屑

警方獲報，立刻前往阿翰的租屋處查訪，鄰居說，之前還有看到他，但11月7日起就沒見過，倒是有個戴口罩的男子從他房裡走出來，還拉著一個很大的行李箱，令人印象深刻。此外，該男離開前，曾到巷口雜貨店借電話。

警方查出，口罩男從雜貨店去電嘉義市一間搬家公司，請他們派一輛空貨車到烏日，卻只搬了一個大行李箱，然後運到中興大學附近某出租套房。房東表示，套房剛出租給一名黃姓男子，警方搜索，不見行李箱，卻在浴室排水孔採集到些許毛髮、血跡，但當時還不確定是命案。

▲偵辦此案的許銀湶（圖）說，原本堅不吐實的黃姓凶手，因同志情人一句話瓦解心防。

為了找人，警方調閱阿翰的通聯紀錄，發現他11月7日前，頻繁與一名盧姓軍官聯絡，經查2人是同志情人。盧告訴警方，7日當天，他依約來到阿翰的住處，但阿翰不在，他住了2天等候，期間有個陌生男子闖進來說：「阿翰跟其他男生到南部約會，臨走前囑咐我幫忙餵狗。」說完便匆匆離開，警方拿出搬行李箱的口罩男照片給盧看，確認陌生男子就是他！

接著，警方又透過阿翰的通聯紀錄，鎖定逢甲大學附近一間出租套房，前往查訪時，屋內男子正要外出，刑警上前盤查，男子自稱「林○里」，卻拿不出證件，恰巧真正的林○里回來，戳破謊言。原來，正要外出的男子姓黃，是名詐欺及竊盜通緝犯，雜貨店監視器拍到搬運行李箱的口罩男、盧姓軍官在阿翰住處碰見的男子都是他。

而這間逢甲大學附近的出租套房，是黃男與正牌伴侶林姓實習醫生的同居愛巢，搜索後，不但找到從烏日搬走的行李箱，還發現電鋸、鋼刀及一把沾肉屑的鋸子，警方研判阿翰已遭到殺害，並懷疑是同志三角情殺。

殺人奪身分 換證被打槍

許銀湶指出，就算鋸子上的肉屑及中興大學附近租屋處的毛髮、血跡DNA與阿翰相符，也不能證明黃殺人，他拜託檢察官先以涉嫌詐欺、竊盜等罪申請羈押黃，再慢慢找證據。

黃男被收押後，警方多次借提偵訊，但他一派胡言，還裝癲癇發作，辦案人員把黃押到醫院檢查，拆穿他裝病，但他仍滿口謊言，一下說阿翰已搭船出海，一下又說阿翰被盧姓軍官藏起來，儘管測謊沒過關，他仍堅稱沒犯案、什麼都不曉得。

▲黃姓凶手（坐者）被警方借提時，假裝癲癇、行動不便，最後遭戳破謊言。

另一方面，警方查出黃男在案發後，盜領阿翰帳戶7萬多元，還拿自己的照片自稱阿翰，到戶政事務所要求換發新身分證，但因2人長相差太多被拒絕，他還狡辯說：「我整形過！」

種種跡象顯示，阿翰已被黃男殺害，但因沒找到屍體，檢警就無法將黃定罪。為了突破僵局，檢察官安排黃與林姓實習醫師對質，沒想到林在偵查庭上脫口說了一句「我被你害死了」，讓黃情緒崩潰，終於坦承殺害阿翰。

原來，黃因網路詐欺、妨害自由、竊盜等罪遭到通緝，為了重啟人生，竟然異想天開，企圖奪取阿翰的身分「借屍還魂」。

急診室偷藥 醫師淪共犯

許銀湶說，黃男很會模仿，而且心機很重，他跟林姓實習醫師同居，學到一些醫學知識，接著在同志交友網站謊稱自己是醫科生，與阿翰交往，等時機成熟，就騙阿翰說有個幫藥廠做人體試驗的打工機會，只要讓他注射高蛋白吸收劑、檢測生理反應，就能獲得8萬至10萬元酬勞，阿翰不疑有他答應。

▲阿翰被注射牛奶針（圖）後，再被注射肌肉鬆弛劑，在睡夢中窒息而死。

原本黃計畫帶阿翰到宜蘭遊玩時，趁機注射針劑將人殺害、棄屍偏僻海邊，沒想到盧姓軍官要來台中找阿翰，阿翰因此婉拒黃的邀約。

被打亂布局的黃因此決定提前動手，11月7日上午，他跑到阿翰住處，讓他簽下同意書後，先注射俗稱「牛奶針」的睡眠引導劑propofol，使其熟睡，再注射暱稱「肉鬆」的肌肉鬆弛劑，「牛奶加肉鬆」讓阿翰窒息而亡。

法醫高大成解釋，注射「牛奶」會讓人很快熟睡，接著注射肌肉鬆弛劑，則會產生「抑制呼吸神經」的作用，被注射者會在睡夢中呼吸停止而死亡，這是相當專業的殺人方式。

▲黃姓凶手將屍體裝進大行李箱（圖），運到出租套房進行分屍。

至於這些管制藥劑，正是擔任實習醫師的林男從醫院急診室偷來的，他也因為提供殺人藥物被拖下水。黃殺人後，通知林盡快回愛巢，幫忙處理屍體，林擔心偷藥一事被發現，又怕同志身分曝光，才同意協助分屍。

分屍十五塊 為減刑瞎掰

2人原本想用電鋸在浴室將阿翰肢解，但怕吵到鄰居，改用鋸子分屍，又擔心鮮血噴濺留下跡證，於是林建議以滾水澆淋屍體，減少血水流出。2人坦承，將屍體肢解成15塊後，丟棄在筏子溪、大肚山區等地，警方動員大批人力，只找到部分屍塊，勉強拼湊出軀幹，但頭部與四肢下落不明。

▲凶手聯繫搬家公司，找來貨車載運裝屍體的大行李箱。

▲警方在筏子溪搜尋死者屍塊，但一無所獲。

全案進入法院審理後，黃為了減輕罪刑，瞎掰阿翰與他相約殉情，所以請他注射禁藥，但他殺死對方後臨陣退縮；接著又說自己有精神疾病，還要家人作偽證，聲稱他常幻想自己是特務，但都被法官打臉，最後被依殺人等罪判處無期徒刑定讞；林姓實習醫師則被依毀損、遺棄屍體罪判刑1年4個月，並遭學校開除，因盲目的愛斷送大好前途。



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