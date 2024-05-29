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社會 社會焦點 保障人權

2023年全球死刑執行總數1153人　國際特赦組織：2015年來新高

▲美國阿拉巴馬州的注射死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年全球死刑執行數高的五個國家，有中國大陸、伊朗、沙烏地阿拉伯、索馬利亞和美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳詩璧／整理報導

國際特赦組織今（29日）公布2023年全球死刑狀況，發現死刑執行數量飆升總數達到1153人，是2015年以來新高，2023年死刑執行數最高的5個國家為中國大陸、伊朗、沙烏地阿拉伯、索馬利亞和美國。伊朗死刑執行佔總數的74%，沙烏地阿拉伯佔15%。

根據國際特赦組織所公布的統計資料，發現2023年的死刑執行總數1153人，和2022年相比增加了超過30%，但人數統計不包含據信處決了數千人的中國大陸。這個數字是國際特赦組織自2015年以來記錄到的最高數字，2015年已知有1634人遭到處決。雖然2023年的死刑執行數增加，但執行死刑的國家數量減至國際特赦組織有紀錄以來的最低數字。

國際特赦組織秘書長阿格妮斯・卡拉馬爾（Agnès Callamard）表示：「死刑執行數大幅增加的主因是伊朗。伊朗當局表現出對人命的完全漠視，並且增加毒品相關罪行的處決，進一步突顯出死刑對伊朗最邊緣、最貧困社群的歧視性影響。」

2023年死刑執行數最高的5個國家為中國大陸、伊朗、沙烏地阿拉伯、索馬利亞和美國。伊朗佔死刑執行總數的74%，沙烏地阿拉伯15%，而2023年全球死刑判決總數為2428件。

▲國際特赦組織29日公布2023全球死刑報告，2014年到2023年過去10年判死刑以及處死的統計資料。（圖／記者陳詩璧製）

國際特赦組織指出，伊朗在全國各地執行死刑，以加深民眾的恐懼並加強掌權的力道。至少有853人遭到處決，與2022年的576人相比增加了48%。死刑執行對於伊朗俾路支族（Baluchi）少數民族的影響特別嚴重，他們佔死刑執行數的20%，卻只佔伊朗總人口的5%。 

伊朗有紀錄的死刑執行當中，至少有545件的行為根據國際法是不應被執行死刑的，包含毒品相關罪行、搶劫和間諜活動，因此屬於非法處決。毒品相關罪行的死刑執行數大幅增加，佔2023年執行總數的56%，與2022年255人的紀錄相比增加了89%。

美國的死刑執行數在2023年增至24人。愛達荷州和田納西州提出行刑隊槍決的法案，蒙大拿州議會則考慮採取措施來擴大可用於注射死刑的化學物質。南卡羅萊納州的州長簽署了一條法案，在死刑執行的準備或實施過程中，將相關人員或實體的身分保密。索馬利亞的死刑判決及死刑執行數飆升，有紀錄的死刑執行數增加了超過3倍，從2022年的11人增至2023年的38人。

國際特赦組織的數據，並未計入據信在中國大陸被處決的數千人。中國大陸仍是全球殺最多人的國家。國際特赦組織也無法列出北韓及越南的精確數據，這兩國據了解同樣大量執行死刑。截至2024年5月29日，全球有112國完全廢除死刑，共144國在法律或實務上廢除死刑。

2023年有16國執行死刑，是國際特赦組織有紀錄以來的最低數字。白俄羅斯、日本、緬甸和南蘇丹在2022年皆執行死刑，在2023年則未執行死刑。在亞洲，巴基斯坦廢除毒品相關罪行的死刑，馬來西亞則廢除唯一死刑。


2023年，國際特赦組織在16國記錄到1153件死刑執行，與2022年記錄到的883件相比成長31%。這是國際特赦組織10年來所記錄到的第二高死刑執行數（2015年的紀錄為1634件）。有4個國家遭執行死刑的人當中包含女性：中國大陸（+）、伊朗（24人）、沙烏地阿拉伯（6人），以及新加坡（1人）。根據國際特赦組織的紀錄，2023年有16國執行死刑，2022年則是20國。

白俄羅斯、日本、緬甸和南蘇丹在2022年曾執行死刑（2022年共有20國執行死刑），在2023年則沒有執行死刑。2023年國家執行死刑的方式為：斬首、絞刑、注射死刑、槍決。2023年有14國做出死刑判決，2022年16國。截至2023年年底，全球已知共有2萬7687人被判決死刑。

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