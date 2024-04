巴黎水上中心開幕　奧運選手在總統面前凸槌慘摔！馬克宏尷尬憋笑

▲法國奧運跳水選手詹達爾在馬克宏面前表演跳水時意外跌倒。(組圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

2024年巴黎奧運倒數110天,法國為水上運動項目特別斥資1.75億歐元(約新台幣61億元)興建了新的水上運動中心。豈料,總統馬克宏4日到場視察開幕時,跳水選手詹達爾卻意外在總統面前重重地摔了個四腳朝天,尷尬的畫面在網上引發瘋傳。

綜合法媒報導,法國獲得奧運資格的26歲跳水選手詹達爾(Alexis Jandard),4日在巴黎奧林匹克水上運動中心(CAO)的開幕典禮上,與另2名選手一同站上3米跳板,為總統表演跳水。

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: "Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…" pic.twitter.com/jtCcyyATfl