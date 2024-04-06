巴黎水上中心開幕　奧運選手在總統面前凸槌慘摔！馬克宏尷尬憋笑

▲法國奧運跳水選手詹達爾在馬克宏面前表演跳水時意外跌倒。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

2024年巴黎奧運倒數110天，法國為水上運動項目特別斥資1.75億歐元（約新台幣61億元）興建了新的水上運動中心。豈料，總統馬克宏4日到場視察開幕時，跳水選手詹達爾卻意外在總統面前重重地摔了個四腳朝天，尷尬的畫面在網上引發瘋傳。

綜合法媒報導，法國獲得奧運資格的26歲跳水選手詹達爾（Alexis Jandard），4日在巴黎奧林匹克水上運動中心（CAO）的開幕典禮上，與另2名選手一同站上3米跳板，為總統表演跳水。

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: "Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…" pic.twitter.com/jtCcyyATfl — RTÉ News (@rtenews) April 5, 2024

從現場畫面可見，當天穿著法國國旗泳褲的詹達爾，在準備起跳時，突然在跳板上腿軟，導致他意外失去平衡，在跳板上跌倒，撞到跳板後重摔落水，而這名選手從水中爬起時，背部出現了多條鮮紅色血痕。

當時在現場觀賞表演的馬克宏見狀，先是愣了一下，下秒立刻就抿起嘴唇連連點頭，明顯在憋笑，而這段尷尬的影片也迅速在網上引起瘋傳。

曾在東京奧運個人3米板獲得第16名的詹達爾，在2022年世錦賽和2023年福崗世錦賽分別奪得一面團體銀牌和雙人3米板銅牌，比賽經驗相當豐富。他事後在網上自嘲，「我滑倒了，老闆。謝謝大家，我除了自尊（受重創）外一切安好，我已經恢復訓練了。」