嘉義長庚骨科推術後加速康復　減低術後不適感提升復原效率

▲嘉義長庚肩關節術後加速康復療程(ERAS)，患者現身說法過程無痛楚及不影響日常生活 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



民眾常因長期肩傷嚴重影響生活品質，也因為擔心術後需長時間康復而不願就醫，嘉義長庚骨科郭亮增醫師跨領域整合醫療團隊，提供術後加速康復（ERAS）的照護模式，將病人的照護流程整合，讓病人能夠更快恢復健康的創新模式，患者由門診診斷到出院追蹤，享受高品質且不間斷的照護，術後併發症的風險也大幅降低，甚至是當天就順利可出院。



郭亮增本身也是ERAS的受益者。他在一次意外中受傷，需要接受肩關節手術。他說，這次他親身體驗到了ERAS的優勢，術後12小時就出院了，術後30小時就站在醫學會的講台上，分享他的ERAS成果。這是他從事醫療工作以來，最難忘的一次手術。

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▲ 提供術後加速康復（ERAS）。（圖／記者翁伊森攝） 。



ERAS是一種以病人為中心的照護模式，是運動醫學照護的理想模型。郭醫師表示，他在2017年赴韓學習了世界級的肩關節手術技巧及照護，深受啟發，他認為只有骨科醫師是不夠的，必須結合麻醉科醫師、復健科醫師、物理治療師等多元專業，才能提供病人最完善的照護。於是，他主導籌組了ERAS團隊，由麻醉、護理、復健、營養等部門共同參與，設計了一套適合肩關節手術的ERAS照護流程，包括術前評估、術中處理、術後復健、術後追蹤等環節，提高病人的康復品質與滿意度，降低住院天數與醫療成本。嘉義長庚的ERAS團隊克服了疫情的影響，以及各種意見的分歧，成功推動了這種模式。



郭亮增表示，從開始收案的不熟悉，到現在的習以為常，ERAS團隊越來越棒，也越來越有默契。病人與家屬的高滿意度回饋，更確定了團隊的信心。這樣的成果也獲得了2023年中衛中心品質持續改善金塔獎的肯定，讓他們感到非常榮幸與自豪，未來將繼續以ERAS的精神，為病人提供最佳的肩關節手術照護模式。

▲ 嘉義長庚醫院院長楊仁宗 。（圖／記者翁伊森攝） 。



楊仁宗院長表示，嘉義長庚的ERAS團隊能夠為更多的病人帶來更好的康復效果，也為台灣的醫療品質提升做出貢獻。他邀請更多的醫療人員能夠加入ERAS的行列，共同推動術後加速康復的照護模式，讓病人與醫療人員都能受益。