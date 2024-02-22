委內瑞拉金礦坍塌30死100多人失蹤　活埋畫面曝光

El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que se están realizando operaciones de salvamento y rescate por deslizamiento de tierra y colapso de la "Mina Bulla Loca". #21Feb pic.twitter.com/Oi5B531NdF — FM Center Es Noticia (@FMCenterNoticia) February 21, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉波利瓦州一間非法金礦礦場20日發生坍塌事故，土牆壓向在露天礦場淺水區工作的人，如今有100多人失蹤，至少30人死亡。該州已證實有這起事故發生，多人死傷、有人受困，當局已展開搜救行動。

綜合法新社、委內瑞拉媒體teleSUR English等報導，事發於Bulla Loca金礦礦場，此處距離最近的城鎮拉帕拉瓜（La Paragua）約有7小時的船程。民防部副部長培瑞斯（Carlos Perez Ampueda）在社群平台X發表一段影片，稱有大量傷亡，但並未提及確切數字。

畫面顯示，露天礦場淺水區的土牆坍塌，壓在現場工作人員的身上，部份的人設法逃脫，但也有人當場被活埋。外傳當時有200多人在礦場工作，如今礦工的親屬只能焦急等待消息。

▲金礦坍塌後，眾人聚集在瓜卡拉河港口（Guacara River Port）岸邊等待最新消息。（圖／路透）

當局已展開搜救行動，現場拉出數十具遺體。波利瓦州公民安全部部長雷耶斯（Edgar Colina Reyes）表示，軍隊、消防人員等組織成員正搭機前往該地區，救援隊也從首都加拉加斯（Caracas）飛往事故地點協助搜救。

波利瓦地區盛產黃金、鑽石、鐵、鋁土礦、石英等，除了國有礦山，當地也出現非法開採產業。當地民眾向法新社透露，礦工的工作條件並不安全，其中大多數人生活在極端貧困之中。