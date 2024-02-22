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社會 社會焦點 保障人權

惡劣畫面曝！駕駛等紅燈「懸空抓小狗」摔撞車門　目擊者怒：畜生

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出一影片，台南一名貨車駕駛，停紅燈時將1隻小狗抓著頭拎懸於車窗外，並將狗身數度用力擊摔撞車門，似乎在責罵恐嚇小狗，而後拎著小狗快速揚長而去，台南市警善化分局指出，該駕駛行為違反道交條例可罰新台幣3000-18000元，另疑似虐待動物部分，將函請台南市動物防疫保護處調查。

▲台南有一名貨車駕駛人，在停紅燈時，將1隻小狗抓著頭拎懸於車窗外，並將狗身數度用力擊打在車門上，似乎在責罵恐嚇小狗，而後拎著小狗快速揚長而去。（圖／翻攝自網路社群）

▲台南有一名貨車駕駛人，在停紅燈時，將1隻小狗抓著頭拎懸於車窗外，並將狗身數度用力擊打在車門上，似乎在責罵恐嚇小狗，而後拎著小狗快速揚長而去。（圖／翻攝自網路社群）

該起虐狗事件發生在台南興農路與烏橋中路路口，該貨車停等紅燈時，駕駛人突然搖下車窗，用左手將1隻小狗抓著頭拎懸於車窗外，數度用力將狗身用力摔撞車門，之後又上下猛晃，綠燈時，竟把小狗拎在窗外，急踩油門加速前進，整個虐狗過程被後方駕駛全程目擊，不僅氣得大罵「畜生」拍下PO網，網友紛紛撻伐。

▲善化分局交通組組長黃詩萍指出，本案汽車駕駛人於車外手持動物，違反道交條例第30條第1項第7款載運貨物未穩妥，可處新台幣3000-18000元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲善化分局交通組組長黃詩萍指出，本案汽車駕駛人於車外手持動物，違反道交條例第30條第1項第7款載運貨物未穩妥，可處新台幣3000-18000元。（圖／記者林東良翻攝）

針對此事，善化分局交通組組長黃詩萍指出，本案汽車駕駛人於車外手持動物，違反道交條例第30條第1項第7款載運貨物未穩妥，可處新台幣3000-18000元，另疑似虐待動物部分，善化分局將函請台南市動物防疫保護處調查。警方提醒駕駛朋友們，行駛時如頭手伸出車外，顯有危險，最重可處18000元。

▲台南市動物防疫保護處動物保護組組長黃瓊如指出，虐待動物犯行涉及動物保護法第6條規定，違者依同法第30條規定，處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市動物防疫保護處動物保護組組長黃瓊如指出，虐待動物犯行涉及動物保護法第6條規定，違者依同法第30條規定，處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。（圖／記者林東良翻攝）

台南市動物防疫保護處動物保護組組長黃瓊如指出，有關有駕駛人涉嫌虐待動物一事，動保處據報立即派員查處，並查明涉案人身分，其虐待動物犯行涉及動物保護法第6條規定：任何人不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物，違者依同法第30條規定，處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。若致動物肢體嚴重殘缺重要器官功能喪失或死亡，依同法第25條規定，處1年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣10萬元以上1百萬元以下罰金，並得公布其姓名、照片、違法事實。

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