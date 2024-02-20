性侵恐慌症男網友！前綜藝主持喊：狠狠X你　他發病倒地遭硬上得逞

▲曾在知名綜藝節目擔任助理主持的吳姓男子性侵恐慌症男網友，遭法官判刑，並須賠償對方70萬元。（圖／取自當事人臉書）

記者陳韻如／台中報導

曾在知名遊戲類型綜藝節目擔任助理主持的吳姓男子，後續轉換跑道開設文創店，但他2021年利用同志網路聊天室約出一名男網友阿傑(化名)，卻涉嫌性侵、猥褻，因此被法官判刑3年6月。阿傑後續再提民事求償，台中高分院判吳男須賠償70萬元，全案確定。

據了解，吳男有教師身分，後續又開設文創店，更曾從事演藝事業，而他2021年1月31日凌晨1點多，透過網路聊天室認識阿傑，並得知阿傑患有恐慌症想找人聊天抒發，吳男聽後立即將阿傑約到他的文創店聊天，待見面後他便立刻拉下鐵門，並且秒變臉恫嚇，「我就想看看你是怎樣的人，這個時間點誰會出來跟你聊正經的事」。

阿傑當下驚覺上當，立刻開啟手機錄影，但吳男卻繼續稱，「把你全身脫光，然後狠狠的X你一頓」、「我想要看這種有恐慌症或有焦慮的這種人，被X會叫成什麼樣子。」語畢便強蹭阿傑下體，並將他拖上2樓。

阿傑當下想往下逃，但卻因恐慌症發作，因此全身癱軟抽筋，倒在地上動彈不得，吳男見狀後立刻上前，並且則不顧阿傑抵抗，強脫他褲子進行口交、手指侵害得逞。

阿傑遭受污辱後身心狀況更為惡劣，憤而提告，而吳男也被因此判刑3年6月；阿傑再提民事求償，法官審理後指出，吳男惡行造成阿傑身體、名譽等各方面的重大侵害，且本身為碩士畢業，職業為教師、文創店店長，認為請求撫慰金金額適當，吳男應賠70萬給阿傑。

全案上訴台中高分院，法官認為，吳男明知到阿傑患有恐慌症想找人聊天，並無意與他發生性行為，但他卻為了滿足一己私慾，對阿傑伸出狼爪，造成阿傑身心嚴重受創，認為一審判決有理，因此駁回上訴。全案確定。