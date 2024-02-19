　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸上百民眾「躲徵兵令」搶辦護照　爆發推擠2死1傷

▲緬甸軍事衝突。（圖／CFP）

▲緬甸軍政府公告實施新法，允許軍方徵召所有18至35歲男性和18至27歲女性，服役至少2年。（圖／CFP）

文／中央社

緬甸救難人員今天表示，大批民眾在本地一處護照辦公室外排隊辦理護照時發生推擠意外，造成2人死亡、1人輕傷。上千名緬甸民眾正急忙離境，以躲避軍政府日前實施的徵兵令。

抵達事發現場的救難人員告訴法新社，上百名群眾今天一早湧向緬甸第2大城曼德勒（Mandalay）的一處護照辦公室，排隊辦理護照，隨後傳出推擠意外，導致52歲和39歲的女性死亡。

基於安全理由不願具名的救難人員說：「排隊人群附近有1條溝渠，死者摔入這個溝渠，並且缺氧致死。」

救難人員也說，還有1名女性受到輕傷，包含罹難者在內這3人當時在販售排隊用的號碼牌。

正在全國各地與反對派作戰的緬甸軍政府10日公告實施新法，允許軍方徵召所有18至35歲男性和18至27歲女性，服役至少2年。

2021年軍方透過政變奪權至今，緬甸一直處於動盪，大規模民主示威已演變成廣泛的武裝抵抗。

根據當地媒體上週拍到的畫面，上百名民眾在曼德勒這座護照辦公室外大排長龍，等著辦護照。

另外，軍方匿名消息人士今天告訴法新社說，緬甸軍政府已判處3名准將死刑，他們在1月率數百個部隊投降叛軍，並交出中緬邊境一座關鍵城鎮的控制權。

匿名軍方消息人士告訴法新社：「已對3名准將判處死刑，包括老街（Laukkai）的指揮官。」另一名軍方知情人士證實這項判決確有其事。

緬甸撣邦（Shan State）北部果敢（Kokang）特區首府老街的數百個政府軍部隊，歷經數月激戰後，在1月向緬甸叛軍團體「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance）投降。

這次投降是軍政府數十年來最大的損失之一，還引發其支持者罕見在公開場合批評。軍政府正努力打壓2021年透過政變奪權時面臨的反對聲浪。

軍政府發言人1月向法新社證實，這3名准將已遭軍方拘留。根據緬甸的軍法，未經允許擅離職守者最重可判處死刑。法新社記者尚未取得軍方發言人的置評。

 
ET快訊
梅西拍148秒影片　還原香港比賽情況：我真的無法上場
楊寶楨哭著走人受委屈？　柯文哲皺眉笑回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸上百民眾「躲徵兵令」搶辦護照　爆發推擠2死1傷

艾菲爾鐵塔員工發動罷工　巴黎地標暫停開放

駭客濫用ChatGPT進化網攻！微軟：俄、北韓、伊朗有關帳號已被停

酒醉女乘客控差點被性侵！　法院判男司機「無罪」：她在車上呻吟

性感女模什麼都能賺！不只出售原味內衣褲　口水一瓶賣破3000元

見鬼了？「七月半玉女」在日本街頭趴趴走　民眾全嚇壞

年後減肥跟著做！專業教練曝「這運動」超燃脂　1周甩掉更多贅肉

泰國前總理戴克辛遭控冒犯君主罪　檢方擬4月決定是否起訴

泰女在台灣發生車禍傷勢嚴重　付不出醫療費！母向泰政府求助

裴洛西：若中國攻台　美國絕不會讓台灣被孤立

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

美女肉舖老闆手工切絲豬肉　網見刀法絲滑：不輸機器！

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

緬甸上百民眾「躲徵兵令」搶辦護照　爆發推擠2死1傷

艾菲爾鐵塔員工發動罷工　巴黎地標暫停開放

駭客濫用ChatGPT進化網攻！微軟：俄、北韓、伊朗有關帳號已被停

酒醉女乘客控差點被性侵！　法院判男司機「無罪」：她在車上呻吟

性感女模什麼都能賺！不只出售原味內衣褲　口水一瓶賣破3000元

見鬼了？「七月半玉女」在日本街頭趴趴走　民眾全嚇壞

年後減肥跟著做！專業教練曝「這運動」超燃脂　1周甩掉更多贅肉

泰國前總理戴克辛遭控冒犯君主罪　檢方擬4月決定是否起訴

泰女在台灣發生車禍傷勢嚴重　付不出醫療費！母向泰政府求助

裴洛西：若中國攻台　美國絕不會讓台灣被孤立

全台免費領取！Pokemon Gaole台灣限定「快龍卡匣」擴大發送

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

晚安小雞「老婆」被點名了！　柬埔寨總理1句話拆穿

柬總理：台灣網紅為謀私利傷害柬埔寨

YouTube前執行長19歲兒子　陳屍大學宿舍

被狗養大！她只會爬行吠叫　心智年齡6歲

關定了！柬埔寨大咖全表態　晚安小雞坐牢2年

韓住院醫今請辭罷工　癌末手術「無限延期」

柬總理不甩求情！斥晚安小雞、阿鬧不孝子

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

瞞著媽媽網路賣色！雙胞胎姊妹海撈1.2億　親戚變客戶

「七月半玉女」在日本趴趴走　民眾嚇壞

7歲兒不乖！虎媽罰他走路回家下秒開車輾過

蘋果恐吞「169億罰款」！

「神祕航班」目的地不公開　千人搶報名

更多熱門

相關新聞

企圖性侵酒醉女！男司機判無罪：她在呻吟

企圖性侵酒醉女！男司機判無罪：她在呻吟

新加坡多元計程車司機陳耀新（音譯）涉嫌企圖性侵一名酒醉的女乘客，但由於車上的行車紀錄器錄下了女方呻吟的聲音，酒吧的監控也拍到她離開時意識清醒，因此法院認定女乘客有能力拒絕性行為，而判陳耀新無罪。最後，最高檢察署在考量案件情況與公眾利益後，決定撤銷上訴申請。

泰前總理遭控冒犯君主　擬4月決定是否起訴

泰前總理遭控冒犯君主　擬4月決定是否起訴

泰女在台灣車禍　傷勢嚴重沒錢付醫療費

泰女在台灣車禍　傷勢嚴重沒錢付醫療費

逛街打翻咖啡帽子毀了　網友含淚全買下

逛街打翻咖啡帽子毀了　網友含淚全買下

柬總理不甩求情！斥晚安小雞、阿鬧不孝子

柬總理不甩求情！斥晚安小雞、阿鬧不孝子

關鍵字：

緬甸東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」深田詠美發聲

史上最亂頒獎典禮！粉絲打架「搖滾區還有屎」

收編瘦皮狗！驚見牠抱酒睡翻天

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面