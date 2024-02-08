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前老闆欠債跑路！他不捨馬沒人顧一肩扛　起死回生成雙北最大馬場

記者邱中岳／台北報導

位於淡水近郊、北台灣最大的馬場「山海觀馬術俱樂部」，現在是舉辦各大馬術賽事、租借攝影、親子騎馬體驗等的專業場地，許多政商名流、知名藝人也都曾到訪，但其實一路走來相當不容易，謝教練因前老闆欠下百萬債務跑路，他不忍心馬匹沒人照顧，選擇自己當老闆扛下重擔，終於讓馬場絕處逢生，連一直陪在左右幫忙的老闆娘都笑稱，「要讓一個人傾家蕩產，就去開馬場。」

山海觀馬術俱樂部的前身其實已開業30餘年，但後來因虧損、前老闆因無力還債，將馬放著就跑路了，1999年時謝教練不願馬場就此倒閉、數十匹馬無人看管，決定接手，找地主承租場地，約定按月攤還，挽起袖子打理馬場大小事，並藉由自身畜牧獸醫畢業的背景，從馬的育種、照顧、訓練，一切親力親為，也會到后里馬場替國家隊的比賽馬看病貼補費用。

▲▼淡水1名馬場教練，因為前老闆經營不善，又不捨得馬兒無人照顧，所以承接經營。（圖／記者邱中岳攝）

▲淡水1名馬場教練，因為前老闆經營不善，又不捨得馬兒無人照顧，所以承接經營。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼淡水1名馬場教練，因為前老闆經營不善，又不捨得馬兒無人照顧，所以承接經營。（圖／記者邱中岳攝）

而為了節省開銷，別人丟棄的馬鞍、韁繩，謝教練就撿回來修補再利用，連園區內樹木、花草的種植與嫁接，都是四處找鄰居花農學習，一棵一棵親手種下美化環境，胼手胝足包辦所有事情，才漸漸轉虧為盈，打造出今日馬場的光景。

老闆娘指出，他們的另一特點是，其他馬場要更換馬蹄鐵，可能要請外面的釘蹄師，再安排時間來換，但這裡為了給馬匹最好的照顧，場內有全台唯二專門修整更換馬蹄鐵的設備，有數十年經驗的香港籍老師傅定時給馬匹換新鞋，師傅對待每一匹馬，如同是自己孩子一般有感情。

▲▼淡水1名馬場教練，因為前老闆經營不善，又不捨得馬兒無人照顧，所以承接經營。（圖／記者邱中岳攝）

▲照顧馬兒最難的就是要幫馬穿鞋，需要經驗老道的師傅擔任「馬掌工」。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼淡水1名馬場教練，因為前老闆經營不善，又不捨得馬兒無人照顧，所以承接經營。（圖／記者邱中岳攝）

師傅也現場展現熟練的技術，將馬腳固定在雙腿間，將馬蹄周圍舊的釘子撬起，取下磨損的蹄鐵，再仔細修整馬匹過長的指甲，同時避免太深剪到皮肉的部分，將長時間穿戴蹄鐵的藏汙納垢去除以免腐爛，讓馬匹行走不會壓迫到而不舒服，表面不平整的地方也要刨除，以便裝上新的蹄鐵。

▲▼淡水1名馬場教練，因為前老闆經營不善，又不捨得馬兒無人照顧，所以承接經營。（圖／記者邱中岳攝）

師傅選擇符合馬蹄大小的鐵片，放進專門的爐具中高溫加熱，趁有可塑性時加以敲打變得更貼合馬蹄，沖水降溫後再以釘子，由下而上斜斜釘穿蹄壁，凸出來的部分以銼刀磨平，過程中師傅不斷注意鐵的溫度會不會燙、釘子角度是否會刺到肉，一點都馬虎不得，相當專業且細心，就為了給馬匹最舒適的狀態。

▲▼淡水1名馬場教練，因為前老闆經營不善，又不捨得馬兒無人照顧，所以承接經營。（圖／記者邱中岳攝）

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