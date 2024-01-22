卡努風災視訊看診、騎野狼送藥　仁愛鄉衛生所獲「金所獎」

▲仁愛鄉衛生所獲衛福部國健署「第15屆金所獎」卓越獎。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉衛生所參加衛福部國民健康署舉辦之「第15屆金所獎」競賽，以「守護原鄉．沒有距離」為主題，勇奪原住民族、離島地區最高榮譽「卓越獎」。

南投縣衛生局指出，仁愛鄉是全國第3大的山地原鄉，33個部落分布在海拔400至3000多公尺之高山峻嶺中：最遠的翠華村距醫院72公里，醫護人員開車上山要3小時，長輩看病得等兒孫接送，來回1趟就是1天，山路往往下過大雨就坍塌，致使醫療資源明顯不足且不均，加上民眾健康知識認知不正確，十大死因「心臟疾病」、「糖尿病」及「高血壓性疾病」之死亡率皆高於全國。

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經啟動「仁愛鄉部落健康營造推動委員會」，盤點鄉內老年人口、就醫情形、健康行為認知及族群文化等因素等，以「守護原鄉．沒有距離 」為主軸，透過衛生所服務模式轉型（修繕部落老舊衛生室、各地段護理師常駐部落運用13村的衛生室進行部落家戶健康管理），經由醫療服務在地化（眼科、牙科、復健科、精神科、肝膽腸胃科等專科醫師部落巡迴醫療，鄉內全數診所、藥局成立社區醫療網）、彈性進用人員（衛生所護理師、助產士雙執登深入部落篩檢、預注服務，新增物理治療師員額，成為正式人力提供復健及延緩失能訓練）及科技導入（運用AI眼底鏡檢儀、AI 30秒心電圖量測儀、5G遠距視訊會診、通訊診療、遠距照護諮詢、遠距衛教）的健康服務方式、與在地資源（公所、戶政、學校、教會、文化健康站、族語志工、民間團體）緊密連結等多元服務策略，結合原住民傳統文化智慧、醫藥及部落志工，喚起族人健康意識，期以原住民文化為基礎，打造屬於原鄉部落健康促進模式。

縣府衛生局表示，本屆金所獎參賽議題以「多元健康衛生所，社區照護好厝邊」為出發點，分為「都市地區」、「一般地區」、「醫療資源缺乏地區」及「原住民族、離島地區」4組評分，每組獎項有「卓越獎」、「優等獎」及「佳作獎」，仁愛鄉衛生所經書面審查、實地訪查等2階段評比後脫穎而出。

德鹿谷文健站負責人卓上龍回顧，仁愛鄉衛生所主任徐顥榕及護理長古湘如帶領衛生所團隊，近幾年與部落緊密連結，不僅平日巡迴醫療，甚至疫情期間到去年卡努風災重創部落，總是一馬當先、守護部落村民健康；如去年8月風災時交通中斷，醫師利用視訊診療替村民看診，工作人員騎著野狼機車走農路、將20幾人份藥物送到村民手中，獲得金所獎是實至名歸。