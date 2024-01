大老闆表演「進入鐵籠」墜4.6公尺斃命　眾人目睹驚悚畫面曝光

▲桑杰沙阿與同事兩人都摔落地面。(圖/翻攝自X)



記者詹雅婷/綜合外電報導

總部位在美國的收益管理公司Vistex老闆桑杰沙阿(Sanjay Shah)18日出席公司25周年慶祝派對,桑杰沙阿與另一人參與表演,進入鐵籠準備從高處降落,不料支撐鐵籠結構的部分鏈條突然斷裂,兩人當場墜落15英尺(約4.6公尺)至水泥地面,導致桑杰沙阿傷重不治身亡,事發當下的畫面也曝光。

Shocking moment US Tech CEO plunges to his death after iron cage he was performing in snapped, plunging him to the ground.



Sanjay Shah, CEO of Illinois-based revenue management company Vistex, fell during an appearance on stage at Ramoji Film City in Hyderabad, India. pic.twitter.com/uuOWD089t6