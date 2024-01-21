逆境重生！彰化6指超人媽媽截肢又罹乳癌　考取居服員當3寶榜樣

▲彰化6指超人媽媽林鈺珮，去年母親節接受表揚 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化一名3寶媽林鈺珮7年前因職災截肢，左手指截了4指，10隻手指頭只剩下6指，命運弄人，她後來又發現罹患乳癌，一夕間遭遇雙重打擊，令他們一家五口頓時陷入低潮，當時她看著才3歲的小女兒，決定擦乾眼淚重新振作，為愛勇敢活下去，在家扶基金會幫助下，日前她成功考取居服員重返職場，也成為3個小孩的最佳榜樣。

2017年林鈺珮女士因沖床工作意外截掉左手4隻指頭，又因職災就診後發現罹患乳癌，被迫接受截肢帶來的變化以及化療帶來的副作用，突如其來的苦難讓家裡的先生與3個小孩頓時陷入陰霾，但堅強的她不畏命運任性的安排，帶著一身的韌性逆境而行，現在她不僅可以自己剪指甲、綁鞋帶、擰毛巾，還考取「照顧服務員證照」，順利從事居服員工作，改善家裡經濟狀況。

▲林鈺珮獲選為家扶基金會自強母親。 （圖／記者唐詠絮翻攝）

林鈺珮表示，2018年參加彰化家扶「家長生涯發展方案」，起初對於重拾書本也抱持著懷疑的態度，不過她一想到年幼的3名子女以及先生的鼓勵，讓她擁有勇氣前進，2020年進修就讀仁德醫護管理事科學校高齡健康促進科，翌年考取照顧服務員證照。

林鈺珮說，今年6月順利從仁德畢業，現在她的丈夫也跟她一起加入長照行列，不過她說，目前乳癌已經到了3期，她怕會有很多事來不及做好，現在每天盡力過每一天，感謝家扶支持，帶領她勇往直前。

▲林鈺珮考上居服員，加入長照領域 。（圖／記者唐詠絮翻攝）