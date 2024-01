金融時報：美重量級眾議員下周起接連訪台　表達對賴清德支持

▲賴清德勝選後,美國前國家安全顧問海德利(Stephen Hadley)及前副國務卿史坦柏格(James Steinberg)隨即於15日訪台與蔡英文會面。(圖/記者李毓康攝)

記者張寧倢/編譯

英國金融時報(Financial Times)18日報導透露,有消息指出多位足具影響力的美國國會眾議員即將在未來幾周內訪問台灣,以表達對台灣新當選總統賴清德的支持。

據路透社援引金融時報報導,多名知情人士指出,即將來訪的美國眾議員包含,眾議院外交事務委員會印太小組的民主黨領袖貝拉(Ami Bera),共和黨籍眾議員巴爾(Andy Barr)與狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart)。

據一名知情人士表示,貝拉一行人預計下周就會抵台訪問,屆時將拜會賴清德,但不會和與落選的其他候選人會面。

另外,眾議院中國問題特別委員會主席、眾議院軍委會共和黨籍成員蓋拉格(Mike Gallagher)預計將在第一個代表團之後訪問台灣,而蓋拉格的到訪將格外引起中國關注。

US lawmakers set for Taipei visits in show of support for Taiwan https://t.co/mf2kRVZcmQ