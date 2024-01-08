檢舉狂魔怕身分曝光！竟冒用他人名義瘋狂舉發142次　下場慘爆

▲檢舉狂魔怕自己身分曝光，竟冒用他人名義檢舉，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名林姓男子經常化身檢舉魔人，以轎車上的行車紀錄器畫面，到處檢舉他人交通違規，但他因怕自己的個資外洩，竟假冒一名劉姓女子身分到桃園市交通違規檢舉專區網站，瘋狂舉發142件交通違規。劉女發現後憤而提告，林男被依37個偽造文書等罪，合併判處2年6月徒刑，得易科罰金。

根據判決，林男經常開著車外出，並用車上行車紀錄器蒐錄他人車輛交通違規，再向主管機關檢舉，但他擔心自己的個資外洩，在以不詳方式取得劉女身分證字號後，未經同意或授權，便利用劉女個資到桃園市交通違規檢舉專區網站舉發交通違規。

法官審理時發現，遭林男冒名的還不只1人，林男還冒用另名鄭姓男子名義檢舉。而經法官調查，發現林男冒用劉女名義的時間較早，並非同時冒用2人名義，另外，林男冒用時是交替使用，今天先用劉女，明天就會改為鄭男，若同天要檢舉2次以上，則會交錯使用。

法官認為，林男每次檢舉時，都是有意識的選擇要冒用誰的名義，由此可見，他是在要檢舉時才會萌生偽造準私文書的犯意。法官表示，林男是智識正常的成年人，每次犯案之前都有可以重新思考要不要再犯的機會，但他持續再犯。

林男後續雖有與劉女達成和解，但劉女表示，自己是以為對方只有冒名1、2次，後來才知道是超過百次，因此主張和解無效，法官勘驗和解書後，確認和解書上記載的時間、範圍明顯與林男犯案時間完全不同，因此認定2人並未達成和解。

法官審理後，依37個偽造文書罪分別判林男2至3月不等徒刑，合併判刑2年6月可易科罰金，而由於林男另還有案件遭判刑確定，且在此案判決時，另案有期徒刑執行完畢尚未超過5年，故不符合宣告緩刑要件。