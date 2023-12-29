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玩手遊什麼都不怕！男童割禮躺手術台不哭鬧　診所：分散注意力

玩手遊什麼都不怕！男童割禮躺手術台不哭鬧　診所：分散注意力

▲馬來西亞一名男孩進行割包皮手術時，藉由玩手機遊戲轉移注意力。（圖／翻攝自抖音@klinikserianggun，下同）

圖文／CTWANT

伊斯蘭教有「割禮」傳統，印尼先前發生一名5歲男童不想割禮、居然逃出診所跑回家，還爬到屋頂不下來，父母、醫生都拿他沒辦法，最後是請來男童的老師來勸說，男童才終於回到診所接受割禮。不過近日在馬來西亞，則是有男童在進行手術的過程中，太過專注玩手遊而忘了手術的不適感，讓家長和醫護人員大感不可思議。

從@klinikserianggun__在TikTok上傳的22秒畫面可見，手術床上躺著一名等待進行割禮手術的男孩，醫生除了施打麻醉劑分散他的疼痛感，另一樣讓他完全放鬆身心的，居然是男童的手機遊戲。醫生試圖讓男童在玩手遊的過程，一部分可以減緩緊張，而且可以分散男童的注意力，讓手術更加順利。

玩手遊什麼都不怕！男童割禮躺手術台不哭鬧　診所：分散注意力

根據醫生表示，「我們無需安撫孩子的情緒，或試圖說服他們手術只會帶來一種刺痛」，如今隨著手遊的興盛，不少男童在玩遊戲過程中就忘了不適感，順利完成手術，另外根據該診所的醫護人員也表示，男孩表現非常冷靜，沒有流下一滴眼淚。

該名工作人員繼續表示，「注射麻醉劑時，男孩有輕微的疼痛，但手術過程中，他表現很平靜，一直在專注玩遊戲」。所謂的「割禮」，就是割去男孩陰莖上過長的包皮，是伊斯蘭教的傳統，同時是「聖行」，穆斯林男孩通常在在7到8歲或12歲時須舉行割禮。

先前在印尼，就有5歲小男孩，在不知情的狀況下，被媽媽帶到醫院準備進行手術，但男童卻嚇到逃回家爬上屋頂，不肯下來，僵持了2個小時，男童爸媽請來和男孩關係好的老師來勸說後，男童才自行爬下屋頂，回診所接受手術。

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