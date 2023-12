雷神發怒！澳洲聖誕嚴重雷暴　閃電猛劈「電線杆蹦火」6死3失蹤

記者葉睿涵/編譯

澳洲東部各州在聖誕期間遭遇嚴重雷暴,造成至少6人死亡、3人下落不明,昆士蘭州也有數萬戶家庭慘遭斷電。從現場畫面可見,這場暴雨從聖誕前夕便開始傾盆而下,天空雷聲大作,伴隨超大雨勢,一道道耀眼的紫光劃破了黑沉沉的夜空,還有電線桿被雷擊中,導致電纜掉落地面、噴發火花。

據路透社報導,澳洲東部各州25和26日都遭遇了嚴重雷暴,為當地帶來大冰雹和強風暴雨。維多利亞州和昆士蘭州是澳洲受災最嚴重的2個地區,多處河流氾濫、大風摧毀房屋、樹木被刮倒。警方證實,當地有一名年僅9歲的小女孩被洪水沖走,成為年齡最小的受害者。

與此同時,有2名人士在格林島南部(Green Island)因乘坐的船隻傾覆而失去蹤影,另外還有一名46歲女子在布里斯班(Brisbane)北部金派地區(Gympie)被洪水困住。目前警方正在全力搜救失蹤者,各地政府和緊急救援部門也展開了救援行動。

昆士蘭國有電力公司Energex指出,有800多條電纜在這場災害中斷裂,造成8.6萬戶家庭斷電,網路受到嚴重破壞,預計需要數天時間才能部分恢復供電。截至目前為止,氣象局還是對多個地區發布了小型洪水警報,顯示未來仍有降雨可能。

