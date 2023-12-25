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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝ICG藍綠當選分析　學者：侯友宜降低兩岸緊張較賴清德高

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

面對2024總統大選，世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書發文指出，台灣大選最近在國際危機組織（International Crisis Group, ICG）首頁被置頂，說明在ICG眼中，台灣選舉可能成為潛在危機。然而，該組織也給了民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜當選建議，由此可知，賴清德要降低兩岸緊張的難度很高，但侯友宜明白宣示且不難做到，要降低兩岸緊張，可行性高多了。

游梓翔透露，在ICG眼中，台灣選舉可能成為潛在危機。但台灣部分媒體卻選擇報喜多於報憂，稱ICG分析台灣大選結果會是改善兩岸關係的機會，要避免危機，不能不了解IGC對「如何避免選後緊張升高」具體提出了哪些提醒。不過，ICG只給了民進黨和國民黨建議，因為文章說「民眾黨沒有現實的勝選可能」。

游梓翔指出，若賴清德勝選，ICG建議，第一，私下和北京溝通，表達願以兩岸能接受方式維繫關係；第二，如上述無共識，就重回2016年大選路線，承認1992歷史事實並表明遵守現存法律框架；第三，訴求北京對推進兩岸關係的興趣，表達在開放觀光、學生交流，以及執法和海上安全上有合作意願，並以此為條件要北京降低對台軍事經濟施壓。

若侯友宜勝選，游梓翔說，ICG建議，第一，兩岸將重回九二共識，兩岸關係至少獲得一段時間改善；第二，換黨執政讓北京找到重啟兩岸對話的台階；第三，國民黨應管理北京預期，強調兩岸進展須以台灣社會接受，包括降低大陸軍事活動之方式進行；第四，國民黨應讓美國知道會強化威懾並續推防務改革。

游梓翔表示，看完這些建議，他的結論是，賴清德如果要這麼友善，又要找「兩岸可接受」方法，又要具體朗讀總統蔡英文台詞，並推兩岸合作，不必等選後，現在就該做，但「台獨工作者」想只靠連蔡後來都不再念的台詞，不說出「兩岸可接受」的共識是什麼，降低緊張的難度很高。

至於ICG給侯友宜的建議，游梓翔認為，這都是侯友宜明白宣示且不難做到的，要降低兩岸緊張，可行性高得多了。ICG不想被說「介選」，所以文章說藍綠無論誰當選都是兩岸關係改善的「機會」，但讀完之後很多台灣選民恐怕不難讀出風險在哪裡。

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