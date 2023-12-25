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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜「凱旋苑」遭指租金貴　媒體人狠酸：神鬼都是民進黨

▲國民黨總統候選人侯友宜出席凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德23日抨擊，國民黨總統候選人侯友宜岳家的凱旋苑「一坪租金比101還貴」，認為侯應把凱旋苑公益信託，免費供文化大學學生居住。對此，媒體人楊秉儒表示，當初是民進黨抹黑，才讓文大跟侯家解約，房租回歸市場機制，如今又罵房租太貴，「神是民進黨，鬼也是民進黨，教人如何不讚嘆」。

針對侯家凱旋苑租金問題，媒體人楊秉儒24日在臉書表示，他原本是懶得幫侯友宜講話的，因為這個爭議根本是冷飯熱炒，不過他發現還是很多人是非不分，還是出來釐清一下好了。

楊秉儒指出，2018年新北市長選舉期間，侯友宜遭民進黨議員指控，妻子任美玲名下建物申請99個門牌，以「集合住宅」名義取得使用執照，再由家人參與經營的「又昱公司」和文化大學簽約成為學生宿舍「大群館」，質疑有避稅嫌疑。

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德抨擊，侯友宜岳家的凱旋苑「一坪租金比101還貴」。（圖／記者林敬旻攝）

由於事件涉及文化大學是否違反台北市土地使用管制規定將位於「住二特」使用分區之建物作為學生宿舍使用，時任台北市政府都市發展局長林洲民以「都發局102年的公文也未提及該處可當成住宿住宅」為由，並未認定可以當作宿舍住宅使用，但也說不出哪裡違法。

有家長代表認為，台北市政府的回答並無解決學生問題，為什麼大群館違法爭議，會到侯友宜選舉前才提出來，前幾年是不是台北市府團隊裡的公務人員有包庇行為，希望台北市政府對於宿舍問題的解決有一個正確回應，不要讓學生住宿權益成為選舉下的犧牲品。

侯友宜當年表示，他的兒子侯乃維1992年在幼稚園火燒車意外過世，丈母娘指責他當刑警無法照顧家庭，因此拿出3600萬元來蓋房子，讓他專心奉獻國家，岳家幫他顧妻女，「這是丈母娘的一番好意，卻被人說貪污，我對得起我的家人、娘家嗎？」

至於門牌與租金問題，侯友宜指出，分99個門牌是便於娘家家族分戶與租賃、繳稅，成立「又昱公司」也是為了繳稅，完全不是逃漏稅，且當時文化大學因為需要簽長約，才從5年增加到15年，且合約內容是雙方合議的，他們不可能是吸血鬼。

侯友宜還說，文大宿舍「大群館」這塊土地是開了99戶、99個水電，一切依法申設，21年來都是合法經營，經歷扁市府、柯市府的公安檢查、申報都合法，「成立『又昱公司』是為了要繳稅，每一張合約、發票，都是我合法繳稅的鐵證，不合法的事情我與妻子絕對不會幹」。

當年事件的結局是，文化大學與「又昱公司」解約，不再承租「大群館」當學生宿舍，而侯友宜不受影響，2019年，依然高票當選新北市市長，「大群館」改由新光集團旗下的「新壽公司」委管對外招租，住宅也更名為「凱旋苑」，設臉書帳號招租。

住宅在「大群館」時期規劃是4人1房，每人每月3000元，如今改由「新壽公司」委管，取消4人房，改為單人及雙人套房共103間房，強調有保全、專業管理、光纖網路、專人打掃公共空間收垃圾、進出磁扣、公共區域監視器、飲水機等服務，單人房月租金1萬6000元。

▲▼侯友宜岳家凱旋苑　一坪租金比101大樓還要貴。（圖／翻攝自媒體人楊秉儒臉書）

▲▼侯友宜岳家凱旋苑　一坪租金比101大樓還要貴。（圖／翻攝自媒體人楊秉儒臉書）

▲▼侯友宜岳家凱旋苑　一坪租金比101大樓還要貴。（圖／翻攝自媒體人楊秉儒臉書）

▲楊秉儒臉書全文。（圖／翻攝自媒體人楊秉儒臉書）

如果只從單人付出，3000元漲到16000元就說租金漲價5倍，忽視了現在「凱旋苑」已非文化大學宿舍，住在裡面的學生都是自行和房東「新壽公司」承租，租客不只有文化大學的學生，租金是自由市場，拿「凱旋苑」來跟賴清德「賴皮寮」非法違建相提並論，只是在打迷糊仗而已。

原本「大群館」是透過「又昱公司」與文化大學簽長約，長期以低房租提供給文化大學學生當宿舍使用，現在的「凱旋苑」則是在2018年民進黨的抹黑攻擊下，迫使文化大學與「又昱公司」解約，侯家只好信託交付新光集團「新壽公司」在整修後改名「凱旋苑」委管對外招租，自然一切回歸市場機制。

楊秉本表示，他原本覺得事件，應該已經過去了，沒想到到了2023年要總統大選了，民進黨這個始作俑者謾罵房租太貴，就算房租太貴，要找也是找「新壽公司」，怎麼會找到侯友宜頭上，「神是民進黨？鬼也是民進黨？教人如何不讚嘆」。

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