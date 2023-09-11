匈牙利航空展「飛機墜毀」畫面曝！機上2死　地面1家3口遭波及重傷

▲匈牙利航空展「飛機墜毀」畫面曝光。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

匈牙利航空展10日發生墜機事故，有一架北美航空（North American Aviation）教練機在飛行時墜毀，同時波及一台停在地面的車輛，最終導致2人死亡、4人受傷，而航空展活動則全面暫停。

A T-28 Trojan aircraft has crashed at an airshow in Hungary.

2 people died on the spot in the accident and four people suffered burns.

Father 67 years old and son 37 years old died. 4 people were injured on the ground, the wreckage of the machine fell on a car in the parking lot. pic.twitter.com/exsDzqqSPi — Stuff Unexpected (@StuffUnexpected) September 10, 2023

綜合外媒報導，這起意外發生在距離首都布達佩斯（Budapest）西南方約70公里的薩克什非瓦市（Szekesfehervar）鮑岡機場（Borgond airport），當時一架1951年份的北美航空T-28特洛伊（T-28 Trojan）教練機在飛行時墜毀，撞擊地面發生爆炸後引發大火。

消防人員指出，飛機墜毀後起火燃燒，波及到停放在一旁的車輛， 出動3架救援直升機和數輛救護車趕往現場，「飛機上除了機師還有1名乘客。遺憾的是，兩人當場喪生。」據了解，機上死亡的兩人是一對父子，年齡分別是67歲和37歲。

另外，地面有4人受傷，包括3人嚴重燒傷，當時重傷的一家三口就坐在遭波及的車輛中，目前已由直升機送往布達佩斯醫院。

警方表示，目前航空展活動已全面暫停，數千名遊客在引導之下離開現場，但飛機失事原因仍在調查當中。