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ETtoday入圍曾虛白先生新聞獎　「一株野菜的逆襲」獲肯定

▲第49屆曾虛白先生新聞獎入圍作品為一株野菜的逆襲。（圖／記者陳詩璧製）

▲第49屆曾虛白先生新聞獎8日公布入圍作品名單，《東森新媒體ETtoday》所製作的「一株野菜的逆襲」入圍信義房屋社區營造與地方創生報導獎。（圖／記者陳詩璧製）

記者陳詩璧／台北報導

第49屆曾虛白先生新聞獎今（8日）公布入圍作品名單，《東森新媒體ETtoday》專題中心以「一株野菜的逆襲－從瀕臨絕種　到拯救一個庄」入圍信義房屋社區營造與地方創生報導獎，獲得評審肯定。

財團法人曾虛白先生新聞獎基金會在15天報名期間共收到445件參賽作品，最終選出38件角逐10項獎項。今年入圍作品包含曾虛白先生新聞獎公共服務報導獎文字類4件、影音類5件、音頻類5件、數位創新類3件；新聞學術著作獎2件；媒體素養獎5件；信義房屋社區營造與地方創生報導獎6件。台電大專院校學生環境與生態永續報導獎入圍部分，影音類3件、文字類5件、攝影類則從缺。

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入圍作品：一株野菜的逆襲 — 從瀕臨絕種 到拯救一個庄

▲工人們泡在水池裡清洗野蓮，後頭正忙著包裝。（圖／記者沈君帆攝）

▲工人們泡在水池裡清洗野蓮，後頭正忙著包裝。（圖／記者沈君帆攝）

「一株野菜的逆襲－從瀕臨絕種　到拯救一個庄」專題報導，從貧賤野菜翻身，野蓮也翻轉美濃的命運，它是台灣農業史上重要的一頁。ETtoday爬梳野蓮的歷史，以影音與圖文，分3篇報導來訴說這場變動：1.以野蓮的復育到第1波擴展為背景，講述野蓮之父鍾華振如何將絕跡的野蓮續命，熱賣到外地。30年前農人諜對諜攻防，現在都付笑談中。

2.以2010年之後野蓮的第2波擴展為背景，說明野蓮如何以抗風耐雨的優勢攻佔市場，並道出後菸葉時代美濃農民的徬徨。野蓮農人宋貢祥經歷移民官抓捕非法移工事件，他的故事被詩人鍾永豐寫成歌曲〈野蓮出庄〉。3.野蓮端上餐桌變身水蓮，從只有貧苦人家會吃的野菜，變成常民都吃得到的健康蔬食。放眼世界飲食文化，食物階級難跨界，野蓮的翻轉更可貴。

第49屆曾虛白先生新聞獎頒獎典禮將於11月7日下午2點在張榮發基金會國際會議中心801室舉行，當天將揭曉各獎項得主。

【第49屆曾虛白先生新聞獎入圍名單】

公共服務報導獎－文字類《4件》
【雞糞大調查】百萬噸生雞糞入農田，黃金為何變炸彈？ / 上下游新聞市集
李慧宜、林怡均

垃圾黑市錢與權：一條事業廢棄物犯罪鏈的生成 / 財團法人報導者文化基金會
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零撲殺上路六年：當生命不再倒數十二夜，流浪犬何處為家？ / 窩窩

躲不掉的中國天眼 / 天下雜誌股份有限公司

公共服務報導獎－影音類《5件》
孤獨死．求生路 / 聯利媒體股份有限公司
王心喬、張鎮安

渴的台灣－旱我有關 / 三立電視股份有限公司
侯建州、歐俊杰、蔡佳珍、王群賀

漢寶村的囤土比賽 / 財團法人公共電視文化事業基金會
呂培苓、許中熹、陳慶鍾、賴冠丞

鯨之聲
張弘榤、丁忠瑩

「藥」命的缺憾 / 鏡電視股份有限公司
林上筠、宗立婷、陳岳威、梁莉苓

公共服務報導獎－音頻類《5件》
為何「屏東國」變種電天堂？40分鐘神秘會議造成農地大崩壞 / 上下游新聞市集
蔡佳珊

中央山脈裡隱形的孩子：從雇主與失聯移工的互助網、工寮「安親班」，尋找異地成家可能 / 財團法人報導者文化基金會
詹婉如、藍婉甄、曹馥年、陳德倫、李雪莉、楊子磊、陳思樺、汪彥成

在回收場消失之後 / 國立教育廣播電臺
黃柏諺

消失的定價機制系列報導 / 財團法人中央廣播電臺
陳林幸虹

從逐洋流而生的捕撈者，轉變為造暖流的管理者 / 農業部漁業署漁業廣播電臺
許嘉仁

公共服務報導獎－數位創新類《3件》
解凍格陵蘭 / 聯合報、財團法人願景工程基金會
梁玉芳、陳靖宜、余承翰、游昌樺、李文顥、游昊耘、林雨荷

如果你也在現場：直擊戰爭陰影下的烏克蘭小鎮 / 財團法人報導者文化基金會

遊走兩岸海域的暴利生意：盜走台灣海砂，中國業者現形 / 財團法人報導者文化基金會
李易安、江世民、柯皓翔、簡毅慧、洪琴宣、黃世澤、張詩芸、何榮幸、李雪莉

新聞學術著作獎《2件》
傳播使徒：傳教、傳媒與傳訊－耶穌會光啟社與台灣電視發展（1958-2008） / 輔仁大學影像傳播學系
黃乃琦

新聞自由的幽靈 / 政治大學傳播學院
李金銓

媒體素養獎《5件》
「破解戰爭中的資訊戰：從俄國入侵烏克蘭到裴洛西訪台時中國武嚇的混合戰危機」系列報導 / 財團法人報導者文化基金會
劉致昕

數位網路戰 / 財團法人公共電視文化事業基金會
張筱瑩、周明文

被制約的青春　TikTok癮憂 / 鏡電視股份有限公司
許珮珍、戴佳儀、陳岳威、梁莉苓、柯閎騫

AI創世紀，翻轉媒體、政治、教育和藝術 / 鏡電視股份有限公司
張偉明、陳玫均、蔣欣倫

「推特」文海戰術：白紙運動輿情控制出新招？上百可疑帳號接力「洗」標籤 / 精鏡傳媒股份有限公司
劉怡馨、徐湘芸、吳曼汝、李又如

信義房屋社區營造與地方創生報導獎《6件》
一株野菜的逆襲－從瀕臨絕種　到拯救一個庄 / 東森新媒體控股股份有限公司
沈君帆、陳詩璧、潘姿吟、梁建裕

演予阿公看的戲 / 財團法人公共電視文化事業基金會台語台
羅敏慈、粘宸維

沒有蚵仔的蚵仔寮　梓官小漁村的重生3部曲 / 食力foodNEXT
童儀展、林玉婷、張語屏

把部落種回來！「部落蔬店」挺來義小農，小米、黑藜、月桃產品賣到欲罷不能 / 上下游新聞市集
林怡均

信義鄉的小米要回家 / 財團法人公共電視文化事業基金會
呂培苓、陳添寶、陳樂晞

二仁溪的蛻變與重生 / 慶聯有線電視股份有限公司
王逸群、周府慶、林修逸

台電大專院校學生環境與生態永續報導獎－影音類《3件》
廢寶特瓶加牡蠣殼　環保藍白拖好時尚 / 世新大學
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台灣濕地守護者　打造瀕危植物中途之家 / 世新大學
柯又甄、陳博睿

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吳冠廷、戴懿珍、劉彥伯、賀培晏、蔡恩霖、林育昇

台電大專院校學生環境與生態永續報導獎－文字類《5件》
外來種魚虎衝擊日月潭　原生種瀕臨絕種 / 世新大學
楊曉林、陳萱樺、李昱潼

生態攝影變調　引爆滅鳥危機 / 銘傳大學
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光電來七股　是夢還是魘？ / 銘傳大學
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廢棄蚵殼成貝殼磚　全新樣貌創新價值 / 世新大學
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都市叢林中的陰暗角落：民間回收產業鏈該何去何從？ / 政治大學
林婕宇、邱楷淇、陳世軒、梁家柔、張倩怡

台電大專院校學生環境與生態永續報導獎－攝影類《從缺》

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