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採筍找樂趣、品嚐豐盛竹筍大餐　新北特色食農體驗來去農家DO一日

新北市農業局稼日蒔光,農村再生社區,來去農家DO一日,綠竹社區,綠竹筍,採筍,農遊,食農（圖／翻攝自即新聞影片）

▲走入農村社區，可以進一步深入瞭解地方的美，還能品嚐在地食材，體驗食農樂趣。（圖／翻攝自即新聞影片，以下同）

生活中心／綜合報導

夏天到戶外玩耍，鮮甜美食少不了，玩得開心又滿足口慾才過癮！新北特色農遊讓吃喝玩樂一次大滿足，ETtoday《編做編玩》團隊來到位於五股的「綠竹社區」，這裡是極具代表性的農村再生社區之一，也是全台灣著名的的竹筍產區，既可以認識竹筍生態，又能體驗採筍樂趣，吃上一頓豐盛的竹筍大餐，並且把採收的竹筍帶回家料理，同時進一步深入瞭解社區的美，活動老少咸宜，全家一起共遊參與。

新北市擁有豐富天然資源，周末假日只要搭乘捷運、火車或公車等大眾運輸工具，隨時都能來趟近郊生態小旅行，或是到休閒農場親近大自然，除此之外，各地區域還有不同特色農漁特產，包括萬里蟹、貢寮鮑、綠竹筍、茭白筍、山藥、文山包種茶等，挑對時間去到產地一遊，不僅能夠買在地、吃當令，地方的人文風情也能為遊客帶來新感受。其中，每年6～9月是綠竹筍的盛產季節，現在正是品嚐綠竹筍的最佳時節，五股綠竹社區竹筍季已經開跑，編做編玩小編就把握產季，帶大家前往享受採筍農遊樂趣。

新北市農業局稼日蒔光,農村再生社區,來去農家DO一日,綠竹社區,綠竹筍,採筍,農遊,食農（圖／翻攝自即新聞影片）

▲綠竹社區是新北代表性的農村再生社區之一，這裡有一大特色，就是盛產很多優質綠竹筍。

綠竹社區因為地質氣候得天獨厚，培育出細緻多汁、甜度高的優質綠竹筍，成為地方特色。來到竹筍園，在竹筍達人帶路及解說示範下，可以充分瞭解種植過程與採筍小秘訣，像是要找哪裡有成熟筍子可以挖的話，首先得觀察土壤是否有露水濕濕的跡象或看到明顯裂縫，就代表可以下鏟挖掘，為了挖出漂亮、完整的竹筍，此時要把力量放在刀尖上切筍，並從筍底肥大處切斷即可。採收後，記得把土壤回填，才會有新的竹筍再長出來。

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新北市農業局稼日蒔光,農村再生社區,來去農家DO一日,綠竹社區,綠竹筍,採筍,農遊,食農（圖／翻攝自即新聞影片）

新北市農業局稼日蒔光,農村再生社區,來去農家DO一日,綠竹社區,綠竹筍,採筍,農遊,食農（圖／翻攝自即新聞影片）

▲來到全台灣著名的的竹筍產區，可以自己動手採綠竹筍。

自己的竹筍自己挖，挖完之後，接下來就是到餐廳大飽口福的時間！吃原味就很清甜的涼拌竹筍、內嫩外酥的竹筍豆腐卷、創意料理金沙竹筍、越喝越涮嘴的竹筍雞肉冬瓜湯，以及新鮮現摘的炒川七、古早味高麗菜飯，還有好吃的土雞、澄汁排骨，地方達人利用在地食材竹筍巧手烹飪一道道新鮮美味，端出整桌澎湃菜色，嚐起來退火消暑，非常適合夏天來享用，是在綠竹社區才能吃到的特色佳餚。

新北市農業局稼日蒔光,農村再生社區,來去農家DO一日,綠竹社區,綠竹筍,採筍,農遊,食農（圖／翻攝自即新聞影片）

▲▼不只體驗好玩的採竹筍，還能品嚐豐盛的竹筍大餐。另外，也有竹筍套圈圈趣味遊戲，套中就可以把竹筍帶回家。

新北市農業局稼日蒔光,農村再生社區,來去農家DO一日,綠竹社區,綠竹筍,採筍,農遊,食農（圖／翻攝自即新聞影片）

此外，挑戰好玩的竹筍套圈圈遊戲，成功套中就能把竹筍帶回家，以及有趣的打陀螺、推鐵圈等童玩，玩樂之餘，也讓自己動一動，還有贈送小小紀念品。綠竹社區不只有竹筍而已，也有旗竿湖、生態池及竹林、生態步道等，尤其是夏天跟著導覽員的腳步，可以尋找獨角仙蹤跡，來一場休閒與教育兼具的生態探險。喜歡吃甜點、美食或手作DIY的人，這裡有人文咖啡廳等休憩場所，是鄰近都會區休閒放鬆的好地方。

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▲夏天來到綠竹社區，尤其是在端午節前後，可以跟著導覽員一起尋找獨角仙蹤跡。

想貼近地方視角，很推薦走入農村再生社區，參加好玩好動的「來去農家DO一日」，例如即日起至9/24期間，每星期六日，綠竹社區舉辦的「#來去阿公家食農採筍一日遊」，包含社區導覽、採筍食筍體驗、咖啡茶飲及法國傳統甜點、套竹筍趣味大賽等活動，適合闔家安排時間報名參與，共同度過充實又難忘的一天。後續新北農業局也會推出更多好玩的食農體驗，大家可以持續關注「新北市農業局稼日蒔光」粉絲專頁消息，許多季節限定的食農活動等你來挖寶！

►鎖定「新北市農業局-稼日蒔光粉專體驗豐富農遊

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