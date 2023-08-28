電話被打爆！陸抗議「ALPS處理水」狂摳1000通　當地人火了

▲日京電力公司日前首次開放媒體參觀福島第一核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

日本政府24日開始排放福核電廠「核廢水」入海，此舉引發不少來自鄰近國家的擔憂，其中以中方的反彈最為明顯，自開始排放「核處理水」後，日本政府和民間各地的企業及機構陸續接獲海量的電話抗議。為此，日本大使館也緊急要求中國嚴正處理國民對日本國內個人和組織的惡意電話騷擾。

日本駐華大使館則在推特上表示，自開始排放ALPS處理水後，國內不相關的個人及團體相繼接受來自中國的騷擾電話，這已然是犯罪行為。如果被騷擾的對象是商店，極有可能造成經濟損失；如果是醫療機構，則是關乎人命。大使館已要求中國依法嚴正處理。

▲福島第一核電廠自2011年311海嘯後，已累積百萬噸核廢水，足以裝滿500座奧林匹克標準游泳池。（示意圖／CFP）

根據英國廣播公司（BBC）及日本產經新聞（NHK）的報導，福島第一核電廠核汙水排海後，日本政府部門、學校、民間機構甚至是各地自營的餐廳接獲大量國碼為「86」的國際電話，其中位在福島的一間連鎖餐廳至今已接到超過1千通的來自中國的電話，店家不堪其擾。

日本TBS電視台則播放電話騷擾內容，來電者痛罵，「為什麼排放汙水，你們這些白癡、笨蛋」。這些來電使用日語、英語或中文，有時候採取更強烈的侮辱、攻擊性言語來表達對於排放核廢水一事的不滿。

▲第一核電廠核放射性廢水經ALPS淨化（Advanced Liquid Processing System，多核素處理系統）裝置處理廢水。（圖／CFP）

福島市市長木幡浩也在臉書上強烈譴責這些行為，他表示，這樣的行為相當令人困擾，不僅市政府的官網收到網路攻擊，該市各處也接獲騷擾電話，許多餐廳、飯店和旅館連帶受到影響。他表示，福島不單受到核電廠事故的影響，還要處理事後的反應，已向中央政府求助，並採取應對措施。

由於中國將日方排放核廢水的行為形容為一種「極其自私且不負責任」，已在24日表示將禁止來自日本進口的海鮮。

福島核電廠高達百萬噸經處理過的核廢水將在30年內持續排放，面對周遭國家抗議連連，日本政府希望以實際作為來降低和消除核廢水入海疑慮。日本政府在排放核廢水3日後進行採樣分析海水氚濃度，結果顯示鄰近海域水質檢測無異常，輻射測試也低於下限值，數值皆在安全標準內，希望此舉能以科學證據消除擔憂，水產廳未來三個月將每周公佈測試結果。